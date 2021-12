Saúde ignora Anvisa e rejeita passaporte da vacina

Quase um mês após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) recomendar que o governo federal adote a exigência do comprovante de vacinação contra a covid-19 para entrada de viajantes no Brasil, o Ministério da Saúde contrariou o órgão regulador e indicou, nesta terça-feira, que não exigirá o comprovante de imunização. O país solicitará aos turistas não vacinados, contudo, uma quarentena de cinco dias após a entrada no país.





Segundo a pasta, após os cinco dias em quarentena, um novo teste de covid-19 deve ser realizado e somente com resultado negativo os viajantes ficarão liberados para circular pelo país.





“Depois de fazer uma análise, decidimos que, nesse contexto em que estamos espreitados por essa variante Ômicron, que ainda não sabemos o total potencial dela para criar uma nova pressão sob o sistema de saúde, vamos requerer que os indivíduos não vacinados cumpram uma quarentena de cinco dias e, após essa quarentena, eles realizarão o teste. Sendo ele negativo, eles poderão aproveitar todas as belezas do nosso grande Brasil”, disse o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, durante pronunciamento no Palácio do Planalto.





Queiroga, no entanto, não deixou claro como será fiscalizada essa quarentena dos viajantes não vacinados. Durante o pronunciamento, o ministro da Saúde defen- deu o direito das liberdade indivi- duais. “Esse enfrentamento da pandemia não diz respeito apenas a um chamado passaporte (da vacina), que mais discórdia do que consenso cria. É necessário defender as liberdades individuais e respeitar os di- reitos dos brasileiros de acessarem livremente as políticas públicas de saúde”, indicou.





A recomendação de exigir a vacinação de viajantes para a entrada no Brasil foi enviada pela Anvisa aos ministros em 12 de novembro. Tal orientação foi reforçada pelo Tribunal de Contas da União (TCU) na última semana. No entanto, a medida vem sendo combatida pelo pre- sidente Jair Bolsonaro desde a divulgação das orientações da Anvisa.





Ainda nessa terça, o presidente repetiu as críticas feitas à adoção de um passaporte vacinal no país. Durante cerimônia de assinatura dos contratos do leilão 5G no Palácio do Planalto, o chefe do Executivo comparou a medida a uma “coleira” e disse que “prefere morrer a perder a liberdade”. O ministro da Saúde endossou o discurso do chefe do Planalto, apesar de especialistas defenderem a adoção do comprovante da vacinação. “Não se pode discriminar as pessoas entre vacinadas e não vacinadas para, a partir daí, impor restrições. Até porque, a ciência já sabe que as vacinas não impedem totalmente a transmissão do vírus, e, mesmo vacinadas, as pessoas podem adquirir a doença e transmiti-la”, comentou.

(foto: afp)

“O que estamos fazendo tem dado certo porque nós respeitamos as liberdades individuais e o povo brasileiro tem procurado as políticas públicas, livremente. O presidente ainda há pouco falou: ‘Às vezes é melhor perder a vida do que perder a liberdade’”

Marcelo Queiroga, ministro da Saúde









Portaria





O ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, também presente no pronunciamento, informou que as medidas serão forma- lizadas em uma portaria. “Podem ter certeza de que o objetivo do presidente Bolsonaro é a preservação da vida e também das liberdades individuais no nosso país”, disse.





A última portaria editada pelos ministros, que diz respeito ao con- trole das fronteiras brasileiras, não exige a apresentação do comprovante de vacinação contra a covid-19 para viajantes. Atualmente, a portaria cobra apenas a apresentação do resultado negativo do teste de covid-19, do tipo antígeno, realizado em até 24 horas antes do embarque, ou do tipo RT-PCR, realizado em até 72 horas antes do embarque do passageiro.





A intenção do governo é que se mantenha a exigência do teste ne- gativo, acrescida de uma cobrança de quarentena de cinco dias dos passageiros não vacinados, além da apresentação de novo teste negativo a partir do quinto dia de restrição para liberação desses turistas. Viajantes vacinados não precisariam realizar a quarentena.





Ataque à Anvisa





Antes do anúncio do Ministério da Saúde, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que a Anvisa quer fechar o espaço aéreo brasileiro por causa da variante da Covid, a Ômicron. A declaração ocorreu durante encontro com empresários da indústria brasileira. Em tom chateado, questionou diante da plateia: “A Anvisa quer fechar o espaço aéreo. De novo, porra? De novo vai começar esse negócio? 'Ah, Ômicron'. Vai ter um montão de vírus pela frente. Um montão de variante pela frente, talvez. Peço a Deus que esteja errado, mas nós temos que enfrentar”, disse.





“Ninguém vai ganhar a guerra dentro da trincheira. Ninguém vai superar os problemas do Brasil dentro de casa. Chega do ‘fique em casa e a economia a gente vê depois’. Temos que enfrentar. Hoje em dia já sabemos que quem toma a vacina pode contrair o vírus, pode transmitir o vírus, e pode morrer também, infelizmente. Vamos enfrentar o problema. Cuidar dos mais idosos, de quem tem comorbidades”, concluiu.

















Starling: “Decisão equivocada”









Em entrevista ao Estado de Minas, o infectologista Carlos Starling, do Comitê de Enfrentamento à COVID-19 de Belo Horizonte, classificou como 'equivocada' a decisão do governo federal de dispensar o comprovante de imunização de visitantes de outros países.





“Mais uma das decisões equivocadas. Enquanto o mundo inteiro exige vacina, nós estamos exigindo quarentena. Isso não faz o menor sentido. No fundo, é uma tentativa de esconder o constrangimento do governo federal em relação ao presidente. Se estabelecer uma regra de vacinação e ele sair do país, não poderá voltar”, afirmou Carlos Starling. “Já foi muito constrangedor pra nós vermos o representante do país comendo pizza em pé, no meio da rua (em Nova York). Mais constrangedor ainda será estabelecer um passaporte vacina, ele sair e não poder mais entrar”, complementou Starling.

O infectologista Carlos Starling, do Comitê de Enfrentamento à COVID de BH, sobre a decisão do governo federal: "Não faz o menor sentido" (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press)

Em BH, ainda não há um passaporte de vacina para participar de todas as atividades da cidade. Entretanto, existem regras para eventos, casas de shows e espetáculos, casas de festas, danceterias, estádios entre outros.





Os participantes devem apresentar resultado negativo para a COVID-19 em teste do tipo RT-PCR ou Teste Rápido de Antígeno realizados até 72 horas antes da atividade ou a apresentação de comprovante de vacinação da segunda dose ou de dose única da vacina contra a COVID-19.





Entretanto, não é possível que a cidade exija um comprovante de vacinação para viajantes, pois essa decisão deve ser federal, já que compete às fronteiras do país. “Aqui (BH) não podemos exigir um passaporte de vacinação para viajantes, isso é determinação federal”, lembrou Starling. “Essa autonomia de estabelecer uma barreira sanitária em Confins, por exemplo, não é de competência da PBH, até mesmo por se tratar de outro município. Mas um turista que vier para cá não poderá aproveitar diversas atividades, já que elas exigem a vacinação. Agora, essas regras podem ficar até mais rígidas, dependendo da situação, com obrigatoriedade para restaurantes, por exemplo”, afirma o infectologista.





‘Kit covid’ rejeitado

Foi aprovado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec) o parecer que não recomenda o uso do chamado kit Covid (com cloroquina, ivermectina e outras medicações), ineficaz contra o coronavírus, em pacientes ambulatoriais, ou seja, que não foram internados. Depois de cinco horas de debate, houve sete votos a favor e seis contra. O voto de desempate veio da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que não participou da deliberação anterior.