Bolsonaro é eleito a ''personalidade do ano'' pela Times: ''Votaram bem''

Bolsonaro vence eleição popular para personalidade do ano da revista Time (foto: Marcelo Ferreira/CB/D.A.Press)

O presidente(PL) foi eleito nesta terça-feira (7/12) aem uma votação realizada pelos leitores do veículo. Dos quase 9 milhões de votos dados, Bolsonaro recebeu cerca de 2,1 milhões. O ministro do Trabalho e da Previdência, Onyx Lorenzoni, fez o anúncio durante cerimônia de assinatura dos contratos do leilão do 5G, ocorrido no Palácio do Planalto.