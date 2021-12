CVM abre processo após fala do presidente sobre Petrobras

Sede da Petrobras, no Rio: nota oficial para desmentir Bolsonaro (foto: Geraldo Falcao/Petrobras)



A afirmação feita pelo presidente Jair Bolsonaro no domingo a respeito da redução de preços dos combustíveis pela Petrobras até o fim do ano provocou uma ação menos de 24 horas depois. Mas não a diminuição dos valores e sim a abertura de um processo administrativo pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A autarquia não divulgou o teor das investigações do processo aberto para tratar de “notícias, fatos relevantes e comunicados”, mas confirmou que seu conteúdo envolve as recentes declarações do presidente. Como a Petrobras é uma companhia listada em bolsa de valores, os movimentos da petroleira precisam ser comunicados para todo o mercado simultaneamente, para não configurar vazamento de informação. É o terceiro processo aberto pela CVM em relação às declarações do presidente. “A Petrobras começa nesta semana a anunciar redução no preço do combustível”, afirmou Bolsonaro ao site Poder360 no domingo, evitando o detalhamento do percentual redução. No mesmo dia, em outra entrevista, desta vez para a CNN, Bolsonaro garantiu que “a redução no preço dos combustíveis será automática e deve ser anunciada nos próximos dias, até o final de dezembro.”

A repercussão das declarações fez a Petrobras emitir um comunicado ao mercado para ressaltar que não antecipa decisões sobre reajustes de preços e, assim, desmentir o presidente. “A Petrobras reitera seu compromisso com a prática de preços competitivos e em equilíbrio com o mercado, ao mesmo tempo em que evita o repasse imediato da volatilidade externa e da taxa de câmbio causada por eventos conjunturais.”

Este é o terceiro processo administrativo que a CVM abre desde outubro envolvendo a estatal. Em 26 de outubro, a xerife do mercado abriu um processo dois dias após declarações de Bolsonaro de que os combustíveis deveriam ter novo reajuste devido à alta do preço do barril de petróleo. Outro processo foi aberto pela CVM em 27 de outubro após o presidente afirmar que a privatização da Petrobras “entrou no radar”.

Procurada para comentar a abertura de processo, a CVM informou que não comenta casos específicos. A CVM pode abrir processo quando entende que precisa acompanhar os desdobramentos de algum assunto ou quando emite ofícios solicitando esclarecimentos. Os processos podem evoluir para uma apuração mais aprofundada ou serem encerrados, caso a caso.