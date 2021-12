Senador protocola pedido de CPI do Orçamento Secreto

"As novas informações confirmam a gravidade dos fatos. É dinheiro público perdido para a corrupção e a falta de transparência", disse Alessandro Vieira (foto: Jefferson Rudy/Agência Senado - 23/5/21)

O senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) protocolou ontem um pedido de abertura da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Orçamento Secreto. A iniciativa foi tomada após a divulgação de imagens do deputado Josimar Maranhãozinho (PL-MA) manuseando uma grande quantidade de dinheiro.

Segundo a Polícia Federal (PF), o montante seria resultado de um esquema de desvios de recursos de emendas parlamentares.

No pedido, Vieira reforça a necessidade de se apurarem as irregularidades desse caso. “Cumpre ao Senado da República, com o devido reforço dos instrumentos intrínsecos a uma Comissão Parlamentar de Inquérito, empregar todos os meios para identificar as irregularidades, procurar saná-las e averiguar as respectivas responsabilidades”, diz o texto.

E acrescenta: “Não à toa, o ministro da Controladoria-Geral da União, Wagner Rosário, a respeito de investigação sobre esquema de venda de emendas parlamentares que o órgão conduz junto com a Polícia Federal, em que parlamentares repassariam recursos de emendas a municípios em troca de parte deles, chegou a declarar: ‘Não temos dúvidas de que vai existir corrupção na ponta, agora o nosso trabalho (de apuração) tem que ser bastante cauteloso'.”

Nas redes sociais, Alessandro Vieira informou que vai buscar com urgência as assinaturas para a abertura da CPI.

“Vamos ajustar o requerimento e colher com urgência as assinaturas para a CPI do Orçamento Secreto. As novas informações confirmam a gravidade dos fatos. É dinheiro público perdido para a corrupção e a falta de transparência. #cpidobolsolao”, escreveu.

Para instaurar a comissão, são necessárias 27 assinaturas de senadores.

Maranhãozinho com cédulas: PF acredita que recursos são provenientes de esquema de desvios (foto: Reprodução/Crusoé)

DENÚNCIA As imagens, divulgadas na sexta-feira pela revista Crusoé, foram feitas em outubro do ano passado por uma câmera escondida pelos agentes da Polícia Federal no escritório do deputado em São Luís (MA), com autorização do Supremo Tribunal Federal (STF), e incluídas no inquérito da Operação Descalabro. A operação apura uma complexa engrenagem de desvio de dinheiro público direcionado pelo próprio deputado a municípios maranhenses via emendas parlamentares. Segundo o relatório da PF, o fluxo de dinheiro em espécie no escritório do político tem como origem repasses que empresas ligadas a Maranhãozinho receberam de prefeituras sob influência política do parlamentar.

ORÇAMENTO SECRETO Um esquema montado pelo Palácio do Planalto para reforçar o apoio no Congresso gerou um orçamento secreto de pelo menos R$ 3 bilhões em emendas parlamentares.

O Estadão revelou, em maio, que boa parte dessa verba foi destinada a aliados do governo para compra de tratores e equipamentos agrícolas, como retroescavadeiras e caminhões-pipa, por preços superfaturados, chegando a até 259% acima dos valores de referência.

Segundo a denúncia, o Palácio do Planalto escolhe para quem vai liberar dinheiro das chamadas emendas de relator (identificadas pelo código RP-9),e aceita que o parlamentar indique o valor e o que deve ser feito com o montante, incluindo a cidade que vai receber, sem critérios técnicos e transparência.

No início de novembro, o Supremo Tribunal Federal (STF) suspendeu as emendas do relator. Mas, nesta semana, o Congresso aprovou um projeto que mantém o orçamento secreto.

Na sexta-feira, depois de resistir à determinação do STF em dar transparência às emendas do relator, que compõem o orçamento secreto neste e no ano passado, o Congresso Nacional recuou.

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, informou que deu prazo de 180 dias ao relator do Orçamento, senador Márcio Bittar, para que providências sejam adotadas para atender à exigência da ministra Rosa Weber, relatora da ação que levou à suspensão das emendas do relator.

No documento encaminhado à ministra, a Advocacia do Senado Federal disse que Rodrigo Pacheco oficiou o relator-geral do Orçamento de 2021 solicitando que sejam adotadas as “providências necessárias para o cumprimento das citadas deliberações do Congresso Nacional e da mencionada decisão do Supremo Tribunal Federal”.

Segundo o documento, a medida foi adotada “para que, apesar da inexistência de obrigação legal anterior de registro dos pedidos formulados ao relator-geral por senadores, deputados, ministros de Estado, governadores, prefeitos, associações e cidadãos, e de não haver cadastramento prévio dos mesmos em setor específico do Congresso Nacional, sejam adotadas as providências possíveis e necessárias para individualizar e detalhar as indicações das emendas de sua autoria e declinar as respectivas motivações, apresentando, caso detenha, registros formais, informações pretéritas ou atuais sobre essas indicações, ou justifique a impossibilidade de fazê-lo”. (Com agências)