Bolsonaro volta ao Centrão após assinar filiação ao Partido Liberal

Bolsonaro discursou entre a ministra Flávia Arruda e a deputada Bia Kicis (foto: EVARISTO SÁ/AFP)





Brasília - O presidente Jair Bolsonaro assinou, ontem sua filiação ao Partido Liberal (PL), no Complexo Brasil 21, em Brasília, para disputar a reeleição em 2022, depois de ter deixado o PSL, há dois anos. Ele, assim, volta ao Centrão, bloco de partidos que dá sustentação ao seu governo no Congresso e do qual o PL é integrante. Em seu discurso, ele agradeceu ao presidente do partido, Valdemar Costa Neto, e falou da intenção de compor bancadas estaduais. “Agradeço a confiança que Valdemar depositou em mim, me acolhendo. Nenhum partido será esquecido por nós. O que queremos é cada vez mais ter menos diferença entre nós. Cada vez mais estamos juntos por um mesmo ideal”.





“Deixar bem claro, eu e o Valdemar não seremos pessoas que vamos definir as coisas sozinhos. Em grande parte, a nossa visão vai passar por vocês. Nós queremos compor e, com essa composição, fazer o melhor para o Brasil", disse Bolsonaro também, emendando que o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, é “uma esperança para o nosso querido estado de São Paulo”, em referência a uma possível candidatura ao governo do estado.





No entanto, ressaltou que o evento não tinha como finalidade lançar candidatos. “Não estamos aqui lançando ninguém a cargo nenhum. É um evento simples, mas de muita importância: a filiação, que é uma passagem para que nós possamos pleitear algo lá na frente. Estou me sentindo aqui, Arthur Lira, em casa”, disse passando a mão no ombro do deputado Arthur Lira (PP-AL), presidente da Câmara dos Deputados. “Estou me sentindo dentro do Congresso, com aquele plenário, tendo em vista a quantidade enorme de parlamentares aqui presentes. Vocês trazem lembranças agradáveis, de lutas, embates e, acima de tudo, momentos do que nós juntos fizemos pelo nosso país”, completou.





Bolsonaro destacou que a ida para o PL foi uma escolha difícil. "Eu vim do PP e, confesso, prezado Valdemar, a decisão não foi fácil. Até mesmo Marcos Pereira (presidente do Republicanos), conversei muito com ele também. Com outros parlamentares também. E uma filiação é como um casamento, não seremos marido e mulher, somos uma família”, disse, rindo. “O Ciro (Nogueira, presidente do PP) do meu lado, não foi fácil essa decisão. Sempre tentando puxar a brasa para a sua sardinha obviamente isso nos deixa bastante felizes porque é sinal de que somos queridos. Não podemos agradar a todos mas fazemos o possível”.





O presidente ainda fez afagos ao Congresso e mencionou a sabatina de seu indicado, André Mendonça ao Supremo Tribunal Federal. “Em grande parte, o Parlamento tem jogado junto com o Executivo. Isso é muito bom. Quando se fala em Judiciário tem a ver conosco também, sim. Amanhã [1º] está prevista a sabatina do nosso indicado [ao STF], André Mendonça. Espero que seja aprovado o nome dele", deu o recado.





Bolsonaro também alfinetou o governo do PT dizendo que seu governo “tirou o Brasil da esquerda”. "O futuro do Brasil está em nossas mãos. Nós tiramos o Brasil da esquerda. Olha para onde estávamos indo, olha para onde foi certos países, como a Venezuela. Nós não queremos isso", concluiu.





Valdemar Costa Neto elogiou o governo Bolsonaro. “Com muito trabalho conquistamos posição de destaque entre os grandes partidos da política nacional. Desde sempre sabíamos que faltava um nome que representasse o nosso nome para o Brasil. É nesse momento que o PL recebe a grande figura do país. Sabemos que ainda há muito o que fazer, mas o governo criou o Auxilio Brasil, criou o novo marco do saneamento. Na tecnologia, com o leilão 5G realizou o maior leilão de tecnologia do mundo. O agro no Brasil bate recorde histórico no auge da pandemia. 100% de todos os governos estaduais receberam recurso para combater a pandemia”. “Esse é um Brasil que vamos juntos abraçar para prosperar. Presidente, seja bem vindo a 2022. Seja bem ao partido liberal”, disse.





ALIANÇAS

O “casamento” ocorre após efusivas negociações com Valdemar Costa Neto. A cerimônia que formalizaria a filiação estava marcada para o dia 22 do mês passado, mas foi adiada. Uma das discordâncias entre Bolsonaro e o PL foram os apoios estaduais. Em São Paulo, por exemplo, o partido fechava com Rodrigo Garcia (PSDB) e Bolsonaro pediu pela dissolução do acordo. O presidente também já relatou que a filiação ao PL incluiu a indicação do atual ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, para disputa do governo de São Paulo pelo partido. Outro acordo em andamento era o de ACM Neto para governador na Bahia, que também foi dissolvido a pedido do presidente. O presidente pretende indicar o ministro João Roma para o posto.





Antes crítico da velha política, a fim de justificar a proximidade e a filiação ao PL, o presidente afirmou no último dia 26 que “prefere estar no Centrão do que no esquerdão”. "São 513 deputados, quase 300 são do dito Centrão. Se eu não conversar com eles, vou conversar com quem?", questionou. "Já fui do PP, já fui do PTB. É um nome pejorativo o que deram. Prefiro estar no Centrão do que no esquerdão, lá você não consegue nada de bom para o país”, disse na data.





Desde que iniciou sua carreira política, em 1988, Bolsonaro já passou por oito partidos (PDC, PPR, PPB, PP, PFL, PTB, PSC e PSL). Esse último, ele deixou em 2019 após atritos e disputa de poder com o presidente da sigla, Luciano Bivar. Depois, o plano era fundar uma sigla própria, o Aliança pelo Brasil, mas a sigla não saiu do papel e nem conseguiu coletar a quantidade mínima de assinaturas.





LULA E MORO





“A política pode até perdoar a traição, mas não perdoa o traidor. A decepção vem na proporção inversa da admiração que as pessoas possuíam por ela. Traidor é aquele que, por ação ou omissão, interfere na Polícia Federal. Num governo conservador, havia, por exemplo, uma orientação superior para que dificultasse, por exemplo, a aquisição de arma de fogo", disse o senador, em referência a Moro, ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, que lançou sua candidatura neste mês.

Desta vez em indireta a Lula, Flávio proferiu discurso de ataque:"Nós, juntos, vamos vencer qualquer traidor e qualquer ladrão de nove dedos pelo bem do Brasil”.





Além de Bolsonaro, também se filiaram ao PL o filho e senador Flávio Bolsonaro, de saída do Patriota, e o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. Diferentemente do pai, Flávio usou o discurso para atacar dois prováveis adversários do presidente na eleição de 2022: o ex-juiz Sergio Moro e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva