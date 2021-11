Juiz manda prender ex-presidente da Câmara Henrique Eduardo Alves por dívida

Com uma dívida de R$ 938 mil em pensão alimentícia, o ex-presidente da Câmara dos Deputados e ex-ministro do Turismo nos governos Dilma Rousseff e Michel Temer, Henrique Eduardo Alves (MDB), poderá ser preso por não regularizar os pagamentos. A decisão é do juiz Marco Aurélio Paioletti Martins Costa, da 2.ª Vara da Família e Sucessões de São Paulo, que expediu um mandado de prisão na semana passada.



O processo é movido pela ex-mulher do emedebista, Priscila Gimenez, que cobra parcelas pendentes da pensão para o filho caçula, hoje maior de idade.



Em nota, o ex-ministro disse que ainda não foi notificado da decisão, mas está "tranquilo e com a consciência em paz".



Ele também afirma que o divórcio foi resolvido há mais de dez anos de forma consensual com a divisão do patrimônio.



"Não tenho como pagar uma pensão alimentícia de quase R$ 50 mil por mês. É totalmente fora da minha realidade e da necessidade de um rapaz de sua idade", diz o texto.



O ex-ministro já passou uma temporada na prisão em 2017, na esteira das operações Sépsis e Manus.



A primeira investigou suposto recebimento de propina de empresas beneficiadas com aportes milionários do FI-FGTS.



A segunda mirou suspeitas de vantagens indevidas na construção da Arena das Dunas para a Copa de 2014. Alves sempre negou irregularidades e reiterou sua inocência.



Com a Palavra, O Ex-Ministro



"NOTA DE UM PAI COM IMAGEM PÚBLICA



Não foi hoje que recebi a informação sobre mandado de prisão judicial proferido em ação por pretensa falta de pagamento de pensão alimentícia de meu filho caçula, Pedro Henrique Alves, de 20 anos.



Faz seis dias e até agora não recebi qualquer intimação.



Estou tranquilo e com a consciência em paz, acreditando que a Justiça de Deus e dos homens será feita.



Esse despautério promovido por Pedro Henrique e sua mãe de quem me divorciei - de forma consensual - há mais de 11 anos, deixando mais de 50% de meu patrimônio na época, não pode prosperar, pelo simples fato de que não tenho como pagar uma pensão alimentícia de quase R$ 50 mil reais por mês.



É totalmente fora da minha realidade e da necessidade de um rapaz de sua idade.



Quem conhece minha vida privada, que também sempre foi pública, sabe que nunca deixei faltar NADA a meus três filhos. Afeto, atenção e amor, principalmente.



Dos dois mais velhos sempre tive a solidariedade e compreensão.



Hoje, lamento a postura de Pedro Henrique. Mas a seu desatino entrego também, à Justiça Divina.



A dos Homens, aguardo, o julgamento do recurso que já encaminhei através de meu advogado e, certamente, a justiça será feita.



Ao povo do Rio Grande do Norte - que me conhece como político e pai - meu agradecimento por tantas mensagens que já recebi com palavras carinhosas de poio e conforto nesta hora de dor.



Muito Obrigado!



A luta continua sempre!"