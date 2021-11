Bolsonaro: O país ''não aguenta novo lockdown''

Bolsonaro chegou a dizer que aeroportos não teriam restrições, antes do anúncio feito por Ciro Nogueira (foto: EVARISTO SÁ/AFP)





Brasília - O presidente Jair Bolsonaro disse ontem que o Brasil e o mundo não aguentam novo lockdown, ao comentar sobre a possibilidade da chegada da ômicron, nova variante da COVID-19. Mais cedo, antes do anúncio feito pelo ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, de fechamento das fronteiras aéreas para passageiros de cinco países africanos, Bolsonaro descartou medidas restritivas nos aeroportos brasileiros. Ele participou das comemorações do 76° Aniversário da Brigada de Infantaria Paraquedista, no Rio de Janeiro. “Tudo pode acontecer. Uma nova variante, um novo vírus. Temos que nos preparar. O Brasil, o mundo, não aguenta um novo lockdown. Vai condenar todo mundo à miséria e a miséria leva à morte também. Não adianta se apavorar. Encarar a realidade. O lockdown não foi uma medida apropriada. Em consequência da política do 'fique em casa e a economia a gente vê depois', a gente está vendo agora. Problemas estamos tendo”, disse Bolsonaro.





Sobre a possibilidade de fechar fronteiras, o presidente disse que não tomaria nenhuma medida irracional. Também disse que não tem ingerência sobre a realização de festas de carnaval, que são afeitas aos níveis estaduais e municipais de governo. “Eu vou tomar medidas racionais. Carnaval, por exemplo, eu não vou pro carnaval. A decisão cabe a governadores e prefeitos. Eu não tenho comando no combate à pandemia. A decisão foi dada, pelo STF, a governadores e prefeitos. Eu fiz a minha parte no ano passado e continuo fazendo. Recursos, material, pessoal, questões emergenciais, como oxigênio lá em Manaus”, disse.





Segundo ele, o Brasil é um dos países que melhor está saindo na economia na questão da pandemia. “Nós fizemos a nossa parte. Se o meu governo não tiver alternativas, todo mundo vai sofrer, sem exceção. Não vai ter rico, pobre, classe social. Temos certeza que dá para resolver esses problemas. Eleições são em outubro do ano que vem. Até lá, é arregaçar as mangas, trabalhar. Tem 210 milhões de pessoas no Brasil que, em grande parte, dependem das políticas adotadas pelo governo”, ressaltou.