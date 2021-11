Brasil barra passageiros de 6 países africanos

''O Brasil fechará as fronteiras aéreas para seis países da África em virtude da nova variante do coronavírus. Vamos resguardar os brasileiros nessa nova fase da pandemia naquele país'' - Ciro Nogueira, ministro da Casa Civil (foto: EVARISTO SÁ/AFP)





Brasília - O ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, anunciou, no início da noite de ontem, que Brasil vai fechar as fronteiras aéreas para passageiros vindos da África do Sul, Botsuana, Eswatini (ex-Suazilândia), Lesoto, Namíbia e Zimbábue, a partir da próxima segunda-feira. A medida será adotada por causa do surgimento da ômicron, nova variante do coronavírus, identificada na África do Sul e que já provocou fechamento de fronteiras na Europa e nos EUA para voos de nações africanas. A informação foi divulgada pelas redes sociais e a portaria deve ser publicada em edição extra do Diário Oficial da União de hoje. Nogueira disse que a decisão foi tomada em conjunto pela Casa Civil e pelos ministérios de Infraestrutura, Saúde e Justiça e Segurança Pública. "O Brasil fechará as fronteiras aéreas para seis países da África em virtude da nova variante do coronavírus. Vamos resguardar os brasileiros nessa nova fase da pandemia naquele país. Portaria será publicada amanhã e deverá vigorar a partir de segunda-feira", disse Nogueira em rede social.





A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) recomendou ontem a adoção de medidas restritivas de caráter temporário em relação aos voos e viajantes procedentes da África do Sul, Botsuana, Eswatini, Lesoto, Namíbia e Zimbábue. Em nota publicada, a agência retoma a avaliação feita pela Organização Mundial de Saúde (OMS), que analisa nova variante com maior taxa de transmissibilidade e provavelmente relacionada ao aumento contínuo de infecções pela COVID-19 nos referidos países, cuja cobertura vacinal ainda encontra-se baixa.





O órgão ainda recomenda quarentena, logo após o desembarque no Brasil, para viajantes brasileiros e seus acompanhantes legais, com origem ou histórico de passagem pelas seis nações nos últimos 14 dias que antecedem a entrada no país. Na declaração, o órgão regulador também destaca a recomendação de se evitar viagens não essenciais, em especial à África do Sul, Botsuana, Eswatini, Lesoto, Namíbia e Zimbábue.





A Anvisa pontua que os critérios para implantação e monitoramento da quarentena de viajantes em território brasileiro não estão sob o escopo de competência da agência, "devendo a operacionalização para cumprimento efetivo da medida ser, previamente, disciplinada pelo Ministério da Saúde em colaboração com as autoridades de saúde estaduais e municipais". "Até que as medidas restritivas sugeridas nesta Nota Técnica sejam implementadas, a Agência recomenda que seja reforçado o monitoramento, por parte das autoridades de saúde, de viajantes procedentes dos países citados, com desembarque no Brasil."





No início da noite, o Ministério da Saúde emitiu comunicado de risco para a variante ômicron, mas informou que nenhum caso foi registrado até agora no Brasil. O alerta tem o objetivo, segundo a pasta, de “apoiar a divulgação rápida e eficaz de conhecimento à população, parceiros e partes intervenientes” para medidas de proteção contra a nova variante.





PÍLULA ANTIVIRAL





A farmacêutica americana Merck Sharp & Dohme (MSD) solicitou à Anvisa ontem o uso emergencial do Molnupiravir, pílula antiviral de via oral desenvolvida pela farmacêutica em parceria com a Ridgeback Biotherapeutics. O remédio atua prevenindo a replicação do coronavírus e tem demonstrado ser eficaz no tratamento da COVID-19. A Anvisa é a quinta agência regulatória do mundo a receber o pedido de uso emergencial do medicamento, segundo a MSD.





"Isso mostra claramente o compromisso da MSD com o Brasil e reforça a relevância do País para a companhia", informou a farmacêutica. O medicamento já foi submetido a órgãos como a FDA (Estados Unidos), a EMA (União Europeia) e a Agência Japonesa de Produtos Farmacêuticos e Dispositivos Médicos. No início deste mês, o Molnupiravir recebeu aval da agência reguladora do Reino Unido e tornou-se o primeiro tratamento de via oral aprovado no mundo. O remédio age induzindo mutações na enzima RNA-polimerase do Sars-CoV-2 conforme o material genético do vírus é replicado. Desse modo, ele consegue enfraquecer o vírus e diminuir os danos causados ao corpo. Por ser administrado por via oral, a expectativa é que seja mais acessível que outros medicamentos.





Ainda não há resultados científicos definitivos, mas a farmacêutica divulgou resultados preliminares de um estudo de fase 3 que apontam que o molnupiravir conseguiu reduzir significativamente o risco de internações e mortes por Covid-19. Para isso, ele deve ser administrado logo nos primeiros dias após o início dos sintomas. A MSD informou que, até o 29º dia de análise desde o início dos testes em voluntários, nenhuma morte foi relatada em pacientes que receberam Molnupiravir, em comparação com oito mortes em pacientes que receberam placebo.