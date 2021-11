Rodoanel ainda tem ''pontos obscuros''

Agostinho Patrus: Assembleia que ampliar debates sobre a nova obra (foto: Guilherme Bergamini/ALMG)





Com a presença do prefeito Alexandre Kalil e de outras lideranças da Grande BH, a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa promoveu audiência pública sobre o Rodoanel Metropolitano de Belo Horizonte. O presidente da Casa, Agostinho Patrus (PV), informou que vai pedir ao governo do estado a suspensão do processo da obra por meio de documento enviado à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade.





O projeto do Rodoanel tem sido criticado por prefeitos e lideranças da sociedade civil. Para Patrus, o debate sobre a via ainda tem “pontos obscuros”, por isso, há necessidade de mais estudos sobre o empreendimento. “Me parece que existem duas ou três propostas colocadas. Elas precisam ser clareadas. A Assembleia se dispõe, junto às prefeituras, a fazer grande trabalho em conjunto para que a gente possa auditar os estudos e números feitos”, disse o parlamentar. “Os prefeitos e movimentos sociais que se manifestaram não querem, de maneira nenhuma, que o projeto seja inviabilizado. O que queremos é que o interesse público esteja à frente das discussões", disse Patrus. O objetivo é realizar, no início de dezembro, reunião para que, baseado em estudos técnicos, novos debates sobre o Rodoanel. Durante a audiência de ontem, houve apresentação do projeto do Rodoanel, que recebeu críticas. Kalil chamou a obra de “Anel Rodoviário 2”.





A audiência foi realizada após problemas apresentados em audiências oficiais realizadas no Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG) e na Cidade Administrativa. As prefeituras de Contagem e Betim são contrárias ao Rodoanel proposto pelo governo, que ganhou corpo com os recursos oriundos do acordo da Vale, como compensação pelo rompimento da barragem de rejeitos que matou 280 pessoas em Brumadinho, em 2019. Prefeitos querem reunião com o governador Romeu Zema e a elaboração de um cronograma de encontros, já que ainda há pendências. “(O Rodoanel) vai trazer solução para a região metropolitana, mas se for de forma errônea encaminhado, vai trazer dor de cabeça aos mineiros”, disse Patrus.