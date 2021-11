Kalil alerta Câmara para risco de suspender decretos sobre a COVID-19

Kalil participou de audiência pública na Assembleia Legislativa e também falou sobre a pandemia (foto: VICTOR OLIVEIRA/ASSEMBLEIA LEGISLATIVA)





O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), afirmou ontem que a prefeitura monitora a situação da COVID-19 no mundo. Ele mostrou preocupação com a pandemia, diante das novas restrições feitas na Europa após o anúncio de nova cepa na África do Sul e disse para os vereadores da capital pararem de “gracinha”. “A Câmara está querendo cassar os decretos do prefeito que protegeram a cidade, isso preocupa. Mas, a princípio, estamos com muita tranquilidade, monitorando tudo. Os técnicos, os cientistas, os matemáticos estão olhando o que está acontecendo no mundo. Pedimos muito juízo nessa hora, tanto para a população quanto para os políticos”. Em seguida, emendou: “Isso não é hora de fazer gracinha com a saúde. Pode tentar prejudicar a prefeitura, não tem problema, agora, não vamos brincar com vida humana, porque é muito grave”, afirmou Kalil, em entrevista coletiva na Assembleia Legislativa de Minas, onde participou de audiência pública sobre o Rodoanel.





Kalil fez referência a um projeto de resolução que tramita na Câmara Municipal desde outubro que anula os decretos da prefeitura relativos à pandemia e já pode ser votado em plenário. “Abre impeachment, abre o que quiser, não tem problema, para desgastar não tem problema. Agora, não vamos mexer com assunto de vida humana, que é muito sério”, declarou.





“Está todo mundo apavorado, com medo da quarta onda. Vamos nos cuidar, porque a situação é muito preocupante o que está acontecendo na Europa. E quando aconteceu lá, veio para cá, então nós estamos vendo. Vamos aproveitar que estamos vendo o que está acontecendo e vamos nos cuidar, não é?”, disse.





Durante a entrevista, Kalil criticou o governador Romeu Zema (Novo), mas sem citá-lo. “Falaram que eu tinha que ter cuidado, que eu tinha que cuidar do carnaval, estão aí dando palpite. É, exatamente, está dando palpite. Fazer papelzinho de recomendação serve não, nunca fez um carnaval na vida, então, não venha ensinar o pai-nosso ao vigário”. A troca de farpas teve início com uma declaração de Kalil no último dia 19, quando ele afirmou que o carnaval de 2022 não terá recursos da prefeitura por causa da pandemia. “A prefeitura dá, quando você vai passear na Lagoa da Pampulha, a Guarda Municipal, trânsito, cuidado, tudo que tiver de espontâneo é obrigação da prefeitura cuidar da população, ponto final, é isso. Não adianta, que a prefeitura não vai patrocinar carnaval, não vai patrocinar nada”, disse ele na ocasião.





“Vamos investir o dinheiro do carnaval. Autorizei o presidente da Belotur que invista o dinheiro do carnaval no evento posterior, não vamos guardar o dinheiro da cultura e dos eventos, vamos investir em cultura e evento. Mas, no carnaval, depois que veio a praia, depois que vem o réveillon e vir o carnaval é chamar o azar para o nosso lado. E eu não quero dar sopa para o azar", completou.





Na terça-feira seguinte, Zema disse, também sem citar Kalil, que o carnaval é responsabilidade das prefeituras, que segundo ele, não devem se omitir. “Todo evento referente a carnaval cabe às prefeituras estruturarem, executar. Mas o estado quer dar total orientação, apoio. O pior que uma prefeitura pode fazer é não interferir em nada, falar: 'Eu não tenho nada a ver com isso'. Quando temos qualquer evento maior, é necessário que cada prefeitura pelo menos oriente, organize, não precise patrocinar, mas se omitir nesse momento seria o menos adequado a se fazer”, disse.





VICTOR OLIVEIRA/ALMG