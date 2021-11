Brasil fechará fronteiras para turistas de seis países da África

Brasil fecha fronteiras para evitar expansão da COVID-19 (foto: Reprodução)

Para conter o avanço da variante ômicron do novo coronavírus, o Brasil fechará as fronteiras aéreas para seis países da África. O anúncio foi feito pelo ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, na noite desta sexta-feira (26/11).





Desta forma, o país não receberá turistas vindos da África do Sul, Botsuana, Eswatini, Lesoto, Namíbia e Zimbábue, cujo número de casos aumentou nos últimos dias, em função da nova variante ômicron.







O Brasil fechará as fronteiras aéreas para seis países da África em virtude da nova variante do coronavírus. Vamos resguardar os brasileiros nessa nova fase da pandemia naquele país. Portaria será publicada amanhã e deverá vigorar a partir de segunda-feira. %u2014 Ciro Nogueira (@ciro_nogueira) November 26, 2021





Especialistas dizem que a mutação da COVID-19 pode ser a pior que já existiu até o momento.





Em julho do ano passado, no auge da pandemia, o governo brasileiro já havia bloquado a entrada de turistas por via terrestre ou aquática, por meio da portaria 655/2021. O fechamento da fronteira foi feito a partir de recomendações técnicas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).