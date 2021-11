Bolsonaro confirma filiação ao PL no dia 30: 'Está tudo certo'

O presidente da República, Jair Bolsonaro, confirmou nesta quarta-feira, 24, sua filiação ao Partido Liberal (PL) no próximo dia 30, uma terça-feira, conforme anunciado na terça-feira, 23, pela legenda. "Está tudo certo", afirmou o chefe do Executivo enquanto se dirigia, a pé, do Palácio do Planalto à Câmara dos Deputados para participar da cerimônia de entrega da medalha Mérito Legislativo 2021.



Bolsonaro deve ser um dos agraciados com a condecoração, a partir de uma indicação feita pelo deputado federal Major Vitor Hugo (PSL-GO).