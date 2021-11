PSDB estende limite de votação remota nas prévias por lentidão no aplicativo

O PSDB decidiu estender das 17 horas para as 18 horas o horário limite para a votação remota dos filiados nas prévias do partido, por conta de problemas técnicos no aplicativo.



Com isso, o anúncio do resultado final da disputa interna, antes previsto para por volta das 17 horas, também vai atrasar.



Os principais candidatos nas prévias tucanas são os governadores de São Paulo, João Doria, e do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. O ex-prefeito de Manaus Arthur Virgílio também está inscrito, mas já assumiu que se lançou na disputa apenas para marcar posição.