Bolsonaro fala em 'casar ou desfazer noivado' com o PL

Na Expo Dubai, o presidente Jair Bolsonaro esteve com investidores árabes para "vender" as boas realizações do Brasil (foto: AFP/Photo)





Um dia depois de suspender o evento de filiação ao Partido Liberal (PL), o presidente Jair Bolsonaro disse, ontem, ser possível que ele ingresse em outra sigla do Centrão, bloco político que dá sustentação ao governo. O titular do Planalto contou que ainda tem tido conversas paralelas e que o Progressistas (PP) e o Republicanos mantêm o interesse em filiá-lo. O mandatário acrescentou estar disposto a esperar “pouquíssimas semanas” para concluir as negociações com o PL, comandado pelo ex-deputado Valdemar Costa Neto.





Bolsonaro falou sobre o assunto durante entrevista na Expo Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Ele disse acreditar que sua filiação ao PL, anteriormente marcada para o próximo dia 22, ainda vá ocorrer, em uma data não muito distante. “Eu tenho um limite. Espero, em pouquíssimas semanas, duas ou três no máximo, casar ou desfazer o noivado. Mas acho que tem tudo para a gente casar e ser feliz”, disse.





Segundo o presidente, as conversas com o PL só vão avançar se o partido desistir de apoiar adversários políticos dele, sobretudo de esquerda, e de participar de palanques estaduais que possam favorecer rivais como o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o governador de São Paulo, João Doria (PSDB). “Nosso partido não pode estar flertando com a esquerda num ou outro estado, se resolvermos isso aí eu assino essa filiação que me satisfaz e satisfaz, em grande parte, o nosso eleitorado, que quer a continuidade da minha política”, declarou o chefe do Executivo.





Bolsonaro contou que conta com um grupo de conselheiros para discutir sua próxima filiação partidária. Segundo ele, os interlocutores são os ministros da Casa Civil, Ciro Nogueira (PP), das Comunicações, Fábio Faria (PSD), e do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho (sem partido).





Os principais obstáculos à filiação de Bolsonaro ao PL são composições políticas em São Paulo, Bahia, Pernambuco e Piauí. Em relação à disputa pelo governo paulista em 2022, o presidente tem pressionado o partido a desfazer o acordo para apoiar o nome do vice-governador Rodrigo Garcia (PSDB). O virtual candidato ao Palácio dos Bandeirantes é aliado de João Doria. “Tem alguns estados que, para mim, a possível reeleição, se eu vier candidato, são vitais, como São Paulo. Ele (Valdemar) tem um compromisso com um candidato que vai apoiar o atual governador (Doria) se ele tiver o espaço lá no partido dele (para concorrer a presidente)”, disse o titular do Planalto.

Estados

Bolsonaro também frisou que precisará lançar candidatos em quase todos os estados, em especial São Paulo, o maior colégio eleitoral do país, com cerca de 33 milhões de votantes. “É isso que está pegando. Valdemar é uma pessoa de palavra. Ele disse que está buscando a negociação e não conseguiu ainda a garantia de que possa desfazer o que fez no passado. Então resolvemos simplesmente adiar (a cerimônia de filiação”, explicou. O presidente negou que tenha recuado da aproximação com o PL. Segundo ele, em sua perspectiva, “na política as coisas só acontecem quando você assina”. “Eu falei que estava 99% acertado”, frisou.





Sobre sua relação com Valdemar, Bolsonaro reafirmou que os dois devem estar afinados para falar abertamente dos compromissos firmados, sem pendências. “Tem tudo para dar certo. Depende do Valdemar com sua habilidade que todo mundo conhece conduzir esses acordos que fez no passado. Ele nunca desonrou a palavra dele. Nós temos isso aí num alto valor", disse.









"Tem tudo para dar certo. Depende do Valdemar com sua habilidade que todo mundo conhece conduzir esses acordos que fez no passado. Ele nunca desonrou a palavra dele. Nós temos isso aí num alto valor" Jair Bolsonaro, presidente da República



O chefe do governo disse ainda que será capaz de formar uma bancada na Câmara com cerca de 90 deputados, caso se filie ao partido de Valdemar. "Eu acertando um partido bem ajustadinho, com certeza uns 30 do então PSL virão, se for o PL. Vem gente do antigo DEM também. A gente pode chegar a uns 90 parlamentares com propósito de tocar o Brasil e votar matérias importantes. Temos dificuldade nas aprovações”, disse.

Tarcísio

(JV)



Presidente garantiu que provas serão aplicadas nos próximos fins de semana (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press %u2013 31/1/21) Durante a entrevista, Bolsonaro também contou que tem conversado com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas (sem partido), e que o auxiliar aceitou discutir uma possível candidatura ao governo de São Paulo. Em público, Freitas tem se desviado de perguntas sobre o assunto, mas, reservadamente, admite a interlocutores a possibilidade de aceitar o pedido de Bolsonaro. "Eu tenho um sentimento: se ele vier candidato, tem tudo para levar. Podem falar que ele não é paulista. Eu fui eleito pelo Rio sem ser carioca. Ele é um tocador de obras, um gestor, conhece muito do Brasil e tem como rapidamente se inteirar do que acontece em São Paulo", disse o presidente.

Enem ‘começa a ter a cara do governo’

O presidente Jair Bolsonaro disse ontem que o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) “começa a ter a cara do governo”. O presidente sempre teve como bandeira política uma espécie de patrulha ideológica sobre o exame, e nas últimas semanas ao menos 35 servidores ligados à prova pediram demissão acusando o governo de pressioná-los para mudar perguntas. O presidente disse que o ministro Milton Ribeiro, da Educação, garantiu que o ENEM será realizado sem impactos pelas demissões. A prova será aplicada entre os dias 21 e 28 de novembro, para cerca de 3,1 milhões de candidatos ao ingresso no Ensino Superior.





“O Milton é do ramo. Ele mandou uma mensagem há pouco e disse que a prova do Enem vai ocorrer na mais absoluta tranquilidade”, disse Bolsonaro, durante entrevista na Expo Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. “Começam agora a ter a cara do governo as questões da prova do Enem. Ninguém precisa agora estar preocupado com aquelas questões absurdas do passado, o tema da redação não tinha nada a ver com nada. Realmente é algo voltado ao aprendizado”, disse Bolsonaro.





A interferência na elaboração das perguntas aplicadas na prova é um dos elementos por trás da série de demissões no Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pelo exame. Em cartas, funcionários que pediram exoneração alegaram fragilidade técnica e administrativa da gestão, além da patrulha política para não desagradar o Palácio do Planalto na elaboração das questões. “É um absurdo o que se gastava com poucas pessoas lá”, acusou Bolsonaro, sem dar evidências, nem dizer a quem se referia.

Amazônia

Ao participar de evento com investidores Bolsonaro disse que os ataques que o Brasil sofre em relação à Amazônia não são justos e convidou autoridades árabes e investidores locais a conheceram a região. “Nós queremos que os senhores conheçam o Brasil de fato. Uma viagem, um passeio pela Amazônia é algo fantástico. Até para que os senhores vejam que a nossa Amazônia, por ser uma floresta úmida, não pega fogo.”





Durante a abertura do Fórum Invest in Brasil, Bolsonaro afirmou que mais de 90% da Amazônia se mantém preservada. O presidente disse ainda que o país está de portas abertas para negócios, sobretudo no setor de agricultura. “A Amazônia é um patrimônio. A Amazônia é brasileira. E vocês, lá, comprovarão isso e trarão realmente a imagem que condiz com a realidade”, concluiu.





Afago presidencial a Zema

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), têm cumprido agendas juntos nos Emirados Árabes Unidos (EAU). Eles lideram comitivas distintas que foram ao Oriente Médio para conversar com lideranças e empresários. Ontem, os dois estiveram na abertura de uma feira sobre investimentos no Brasil e, na noite de domingo, participaram de um jantar. Bolsonaro, aliás, aproveitou a ocasião para tecer afagos a Zema, comparando a relação entre ambos a um “casamento”.





As metáforas matrimoniais são um dos recursos prediletos do presidente para definir o nível de intimidade com outros políticos. À Rádio Itatiaia, Bolsonaro não poupou elogios a Zema. “É o governador de um estado importante do Brasil. Falamos a mesma linguagem. Temos interesses em comum: ele, pelo seu estado; eu, pelo Brasil. É um casamento, praticamente. É um aliado para o Brasil. O Zema é importante para o quadro da política nacional”, disse.





O convescote em solo emiradense foi oferecido pela Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg). O presidente da entidade, Flávio Roscoe, integra o grupo que acompanha Zema em busca de investimentos. Para o evento, empresários do estado fecharam uma churrascaria brasileira em Dubai. Ontem, a dupla formada por Zema e Bolsonaro “bateu ponto” no Invest in Brasil, fórum sobre a atração de recursos estrangeiros. As articulações, aliás, acabaram funcionando: o governo mineiro, a Fiemg e a Câmara dos Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL-BH) assinaram acordo com a Câmara de Comércio Árabe.





O objetivo é aumentar o número de empresas instaladas em Minas Gerais aptas a chegar a países mulçumanos. As nações que seguem esses preceitos consomem apenas itens em conformidade às normas religiosas. “Já tivemos contato com investidores e estamos em uma das regiões do mundo que mais tem recursos para investir. São países que exportam petróleo e que buscam novos locais para investimentos. Temos mostrado como Minas é um local bom para investir e também falamos sobre a nossa economia verde. Dentro da lógica da segurança alimentar, que é um fator de preocupação deles, especialmente após a pandemia, mostramos que temos terras prontas para a produção de alimentos”, projetou Zema.

Recorrente

Os “sinais” emitidos por Bolsonaro em relação a Zema têm se tornado recorrentes. Em setembro, quando esteve em Belo Horizonte para autorizar o repasse de verbas federais ao metrô da capital, fez afagos ao governador. “Como é bom ter um governador da estatura do Romeu Zema. A humildade do Zema é o sucesso de seu trabalho em Minas", falou o presidente. "Foi uma surpresa para nós sua ascensão”, chegou a sentenciar.





Iminente candidato à reeleição, Zema deve permanecer no Novo para 2022. Ao contrário do que fez o partido em pleitos passados, o governador poderá construir coligação com outras siglas. A legenda deve ter Luiz Felipe D'Ávila na corrida presidencial. Há alguns dias, Zema chegou a receber convite do MDB. Bolsonaro, por sua vez, segue sem filiação. (GP)