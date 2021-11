Congresso vai recorrer ao STF

Arthur Lira ainda aguarda o acórdão da decisão da ministra Rosa Weber para definir estratégia para destravar recursos (foto: Luís Macedo/Câmara dos Deputados - 10/8/21)





O presidente da Câmara, Arthur Lira (Progressistas-AL), afirmou ontem que o Congresso Nacional vai entrar com um embargo de declaração no Supremo Tribunal Federal (STF) para esclarecer a decisão que barrou o orçamento secreto. O instrumento jurídico serve para explicar determinados pontos de uma decisão judicial. Lira também disse que o Poder Legislativo aguarda que a decisão do STF, que barrou as emendas de relator na semana passada, seja publicada no “Diário Oficial da Justiça” para dar andamento ao recurso. As emendas de relator (modalidade RP9) são a base do esquema do orçamento secreto.





“A gente espera que o acórdão da decisão da liminar seja publicado para que o Congresso Nacional, e isso nós estamos conversando com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que retorna ao Brasil hoje (ontem), possa, sim, entrar com um embargo de declaração”, afirmou o presidente da Câmara durante o IX Fórum Jurídico de Lisboa, organizado pelo Instituto Brasiliense de Direito Público (IDP), ligado ao ministro do STF Gilmar Mendes.





Na quarta-feira passada, a Suprema Corte decidiu, por oito votos a dois, proibir as emendas de relator (RP9). Por meio dessa modalidade de emenda, o governo Bolsonaro transferiu recursos a congressistas aliados em troca de apoio no Legislativo. A emenda era incluída pelo relator-geral na Lei Orçamentária Anual (LOA), mas a distribuição das verbas era negociada internamente com deputados e senadores.





A informação de qual congressista indicou qual recurso não é pública, veio daí o termo “orçamento secreto”. O esquema tem sido chamado também de “tratoraço” por incluir a oferta de recursos para aquisição de maquinário agrícola. Como já confirmou a CGU, boa parte dessas compras foi superfaturada, com prejuízo superior a R$ 100 milhões.





Mesmo com a falta de acesso aos nomes dos padrinhos das indicações no Orçamento, Lira declarou que a transparência “existe e é clara”. “O Congresso, a Câmara e o Senado já começaram na semana passada a discutir uma mudança legislativa no que aparentemente incomoda mais, que é saber quem o relator-geral está atendendo, isso está nessa mudança legislativa”, disse.





Na decisão que suspendeu temporariamente as emendas de relator, a ministra Rosa Weber também determinou que sejam divulgadas as informações sobre o padrinho de cada indicação de repasse feito em 2020 e neste ano. "Acho que se pensou em uma situação e se criou outra situação. O orçamento paralisado criará um caos administrativo, político, social e econômico para o país que no momento nós não precisamos”, afirmou Lira.









A manutenção do entendimento da ministra corrói o poder do presidente da Câmara. Líder do Centrão, Lira e o governo usam as emendas de relator para obter maioria nas votações da Câmara. O orçamento secreto também foi usado para ajudar a construir maioria nas eleições de Lira para o comando da Câmara e de Pacheco para a presidência do Senado.

Regime político

Na abertura do Fórum Jurídico de Lisboa, Lira defendeu a implantação do semipresidencialismo oficial ao falar sobre “Sistemas Políticos e Gestão de Crises”. Segundo ele, que é graduado em Direito pela Universidade Federal de Alagoas, um dos piores problemas do Brasil é o multipartidarismo e, apesar das dificuldades, que significam um custo político, o país encontrou pontos em comum entre o Executivo e o Legislativo. “Isso é o que se convencionou chamar de presidencialismo de coalizão”, citou.





Esse “arranjo”, de acordo com o presidente da Câmara, não tem se mostrado à altura dos desafios que o Brasil enfrenta. Segundo ele, depois de três décadas da Constituição, há muito tempo se discute no Congresso reformas para aperfeiçoar o sistema político doméstico. “Talvez esta seja a hora de mobilizar forças para discussão mais ampla e transparência do nosso futuro político”, disse. “E o sistema semipresidencialista se sobressai”, acrescentou.





Lira defendeu que, considerando a tradição política brasileira, a vantagem desse sistema é a preservação da eleição do presidente. Ele argumentou, entretanto, que a responsabilidade compartilhada entre os Poderes é a “engrenagem institucional que mais nos faz falta nos momentos agudos”.





Sobre o evento, o presidente da Câmara disse que o tema do fórum este ano é muito "oportuno". “Para mim, é tema cotidiano”, disse. Segundo ele, a crise que deveria ser exceção parece ter se transformado no padrão da realidade com a qual o sistema tem que lidar. Ele citou a crise financeira internacional de 2008, as mudanças climáticas e a pandemia. “Estes episódios têm ramificações em várias áreas e impacto sobre o mundo político, lançando desafios novos aos políticos, como formar, recompor e consolidar o consenso em bases de democracia em ambiente de estabilidade.”





Depois que o presidente da Câmara defendeu o sistema presidencialismo no evento, o ministro Gilmar Mendes lembrou que a temática foi discutida em edições anteriores do evento, inclusive com a participação do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. “Dos quatro presidentes eleitos desde então, ele lembrou que apenas dois haviam concluído mandato: ele e o presidente Lula (Luiz Inácio Lula da Silva). E outros dois sofreram impeachment”, recordou. “Isso era um sinal de que precisávamos discutir o sistema político”, acrescentou.