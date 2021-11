'É obrigação atualizar de R$ 180 para R$ 400'

(foto: Senado/Divulgação)

Em um claro recado ao governo de Jair Bolsonaro, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), disse ontem, que, por causa da recente alta dos preços, realmente é preciso elevar o valor do Auxílio Brasil, pago aos brasileiros mais pobres. Ele ressaltou que o arroz, o feijão e a gasolina estão mais caros. “É obrigação atualizar (o valor do benefício) de R$ 180 para R$ 400. O governo não faz favor nenhum com isso”, avaliou. O aumento promoveu um grande desgaste da ala política da administração com a equipe econômica, levando até ao pedido de demissão de grande parte dos técnicos do Tesouro Nacional.





Pacheco fez essa observação durante palestra no IX Fórum Jurídico de Lisboa, que é promovido pelo Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP). O presidente do Senado também falou sobre a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) do teto de gastos, dizendo que o teto é a “expressão da responsabilidade fiscal”. “Não se pode gastar mais do que se tem”, comentou, salientando que é preciso passar por uma mudança de paradigma sobre o tema para que o Estado se torne mais eficiente.





Segundo ele, há várias saídas para que o governo consiga respeitar o teto e não se esquivar de pagar os precatórios, como determinado pela Justiça. Entre as possibilidades estão compensações, encontro de contas e pagamentos de dívidas fiscais tendo precatório como moeda. “Isso é medida simples, comezinha, que respeita a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e o teto”, considerou. Além disso, segundo Pacheco, estas alternativas geram o espaço fiscal necessário – não para emendas parlamentares, como ressaltou –, mas para um programa social com valor atualizado, dando poder de compra mínima à população. “Podemos rediscutir o aumento do teto, e até flexibilizar... mas não é este o momento atual, sob pena de mostrarmos que não temos compromisso”, descartou.





Pacheco também disse no evento em Portugal que considera o semipresidencialismo “interessante” e que o avalia como o sistema mais estável entre todos. O presidente do Senado enfatizou que há um excesso de partidos políticos no Brasil e que é preciso haver um “enxugamento” visando a 2026 e 2030, disse, mencionando anos eleitorais. “A temática do presidencialismo de coalizão talvez seja um bom caminho para reflexão mais zelosa em relação a uma mudança mais radical”, considerou o senador.

Poderes

Em nova alfinetada no presidente Jair Bolsonaro, Pacheco disse que os poderes têm que ser harmônicos e se respeitarem, “cada qual cumprindo seu papel, sem pretender ser o outro”. No evento em Lisboa onde também estava o presidente da Câmara, Pacheco disse: “eu e (Arthur) Lira sabemos que não somos presidente da República. O presidente da República tem que entender que não é presidente do Congresso”, afirmou. No evento, repleto de representantes da Justiça, Pacheco completou: “e o Judiciário também tem que saber que não pode interferir no Executivo e no Legislativo.”





O presidente do Senado garantiu que sua fala sobre a independência dos três poderes foi feita de forma genérica. “Minha fala foi no sentido macro. A República tem que funcionar com a separação dos poderes, mas com harmonia”, disse. “É importante que cada poder faça autocrítica de suas atribuições, do que a lei permite que esse poder faça. Porque esse é um fator de estabilidade. Não foi nada direcionado a absolutamente ninguém e a nenhum poder”, acrescentou.





Tratando de assuntos políticos e econômicos das mais variadas esferas, Pacheco fez críticas sobre o fim do Ministério do Planejamento, defendeu o enxugamento da máquina pública e pintou um cenário negativo para a economia no ano que vem, prevendo que 2022 será mais difícil do que foi este ano. “A perspectiva para 2022 é pior do que foi 2021 porque batem à nossa porta a inflação, a alta dos juros, o aumento do desemprego, a desvalorização de 30% do câmbio, a crise hídrica”, enumerou. Para ele, o governo precisa atuar para conter esse cenário negativo.





Pacheco disse, no entanto, que não defende o “Estado mínimo”, como fazem alguns, mas seu enxugamento. “Com os déficits que temos de inclusão, pensar em estado mínimo é algo muito egoísta. É um pensamento preocupante porque temos que ter o 'estado necessário'”, argumentou. O presidente do Senado continuou sua argumentação dizendo que não se pode precarizar poderes e instituições, mas combater excessos e privilégios. “O Brasil peca muito por falta de planejamento. Ressinto a falta do Ministério do Planejamento”, disse, sendo interrompido por aplausos da plateia, a única vez em que isso ocorreu.





A pasta foi suprimida pelo atual governo para dar mais poderes ao Ministério da Economia, que, por sua vez, abarcou uma série de outros ministérios. Até hoje, o presidente Jair Bolsonaro e o ministro Paulo Guedes criticam a pasta, dizendo que seu trabalho nunca surtiu efeitos práticos.

Críticas

Em mais um recado a Bolsonaro, Rodrigo Pacheco disse não saber de onde saem as criticas à urna eletrônica brasileira e também disse que não é possível ser contrário à imunização contra o coronavírus ou ao uso de protetores que evitam a contaminação. O presidente do Senado começou a elencar os feitos do Congresso nos últimos anos e citou os novos marcos legais do saneamento e das startups, a mudança para melhorar o ensino e a segurança nacional, entre outros. “Até no futebol, estabelecemos marco, criando a possibilidade de sociedades anônimas”, continuou.





Durante a listagem, Pacheco destacou que o Brasil também foi o primeiro país em que o Senado começou a funcionar de forma virtual durante a pandemia. “Muitas vezes não enaltecemos, não falamos de coisas positivas do Brasil... Como é o caso da urna eletrônica... De repente, vem críticas partidas não sei de onde”, comentou. O presidente Jair Bolsonaro é um dos principais questionadores do equipamento. Da mesma forma, o presidente do Senado manteve o apoio às medidas de contenção da proliferação do coronavírus, outro assunto rejeitado pelo presidente da República. "Não dá para pregar o não uso de máscara e de não vacinação”, pontuou.

Sabatinas com data marcada

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse ontem, que quer colocar um fim na apreciação de indicados a vários cargos do governo até o encerramento deste ano. Por isso, explicou, decidiu realizar uma força-tarefa na Casa para que os parlamentares avaliem os nomes nos dias 30 de novembro e 1 e 2 de dezembro. “Será a realização de um esforço concentrado porque estamos em sistema semipresencial. É importante que (os senadores) estejam presencialmente para votarem porque as indicações exigem presença física”, disse.





Além da tão aguardada sabatina de André Mendonça para uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF), também serão analisadas indicações para cargos de embaixadores e de agências reguladoras, entre outros órgãos. No caso de Mendonça, a avaliação será feita na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). “Tenho confiança de que tudo isso pode acontecer. Minha pretensão é esgotar as indicações feitas pelo presidente Jair Bolsonaro”, disse. “Temos que exercer nosso dever constitucional e quero chegar ao final do ano com esse assunto resolvido.”





Pacheco não quis dar opinião sobre o resultado das apreciações, em especial a de Mendonça. “Se houver aprovação ou rejeição, é da questão democrática, mas precisamos evoluir nessa questão. Não tenho como fazer essa avaliação (se Mendonça será aprovado). Nem em relação a ele e nem a outras indicações. Isso é um exercício do plenário”, desconversou. O presidente do Senado disse que a Casa também deve apreciar o Código Eleitoral, que está sob a relatoria de Antonio Anastasia. “Se dá tempo de ser para as eleições ou não, não sabemos. O que temos é esse compromisso de evoluir com o código eleitoral.”

Auxílio amanhã

A Caixa Econômica Federal começará a pagar o Auxílio Brasil, programa que substitui o Bolsa Família, amanhã. O banco divulgou o calendário de pagamento do benefício que seguirá o número final do Número de Identificação Social. O NIS é um número usado pela instituição para identificar pessoas cadastradas em programas sociais do governo.





Os pagamentos começam com os NIS de final 1, e terminam em 30 de novembro, com os números terminados em 0. Podem receber o Auxílio Brasil as famílias com renda per capita de até R$ 100, consideradas em situação de extrema pobreza, e aquelas com renda per capita de até R$ 200, consideradas em condição de pobreza. No Bolsa Família, os valores das linhas de extrema pobreza e pobreza eram, respectivamente, de R$ 89 e de R$ 178 por pessoa.