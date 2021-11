Presidente da Câmara de Contagem é autuado por porte ilegal de arma

Equipe do vereador Alex Chiodi divulgou uma nota no fim da manhã desta segunda-feira (foto: Reprodução da internet/Youtube/Câmara Municipal de Contagem)



O presidente da Câmara Municipal de Contagem, na Grande BH, vereador Alexsander Chiodi Maia (Solidariedade), de 49 anos, conhecido como Alex Chiodi, foi autuado por porte ilegal de arma de fogo após ser abordado na noite deste domingo em uma rodovia de Mateus Leme, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.









A documentação do veículo e do vereador estavam regulares e nada ilícito foi encontrado com as pessoas. No entanto, ao revistarem o console do carro, os policiais encontram uma pistola calibre 380 municiada e carregada com dez cartuchos.





De acordo com a PM, Chiodi disse que a arma era dele e apresentou o certificado de registro. No entanto, sempre segundo a polícia, ele disse não ter o porte. Ao ser informado que seria conduzido a uma delegacia, ele disse ser ex-policial civil e que, atualmente, exerce o mandato de vereador em Contagem.





Ele foi autorizado a ligar para familiares e advogados e foi encaminhado à Polícia Civil. O carro foi entregue a um custodiante.





“(...)após a Central Estadual do Plantão Digital ouvir o suspeito, de 49 anos, este foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e liberado, em seguida, mediante pagamento de fiança”, informou a Polícia Civil por meio de nota enviada à reportagem na manhã desta segunda-feira.





Nota divulgada no Instagram do presidente da Câmara de Contagem (foto: Reprodução da internet/Instagram/alexchiodi) No fim da manhã, foi publicada nos Stories do Instagram do vereador uma nota a respeito da ocorrência. Leia na íntegra abaixo:





"A respeito da notícia veiculada entre a noite do último domingo e esta segunda-feira, o vereador Alex Chiodi esclarece que estava com a família e amigos retornando do feriado pela rodovia MG-50, na noite deste domingo (14/11), quando foi parado em uma blitz de rotina da Polícia Rodovária Estadual.





Imediatamente, comunicou estar em posse de uma arma de sua propriedade, devidamente registrada e legalizada, tendo a apresentado aos policiais voluntariamente no mesmo momento.





Por não apresentar o documento de autorização de porte, o vereador foi conduzido à delegacia de plantão de Betim, onde a ocorrência foi finalizada e o mesmo liberado.





Alex Chiodi permanece à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos."