Divergências adiam filiação de Bolsonaro

Em visita a feira aeronáutica em Dubai, presidente Bolsonaro afirmou que decisão por nova data foi tomada em comum acordo com o partido (foto: Giuseppe Cacae/AFP)





A filiação do presidente Jair Bolsonaro ao PL, inicialmente anunciada para o dia 22, foi adiada por tempo indeterminado, conforme nota divulgada ontem pelo partido. O comunicado informa que a decisão foi tomada em comum acordo entre o chefe do Executivo e o presidente da sigla, o ex-deputado Valdemar Costa Neto, após “intensa troca de mensagens na madrugada”. Um dos motivos do adiamento é a contrariedade de Bolsonaro com o apoio do PL de São Paulo à candidatura do atual vice-governador do estado, Rodrigo Garcia (PSDB), ao governo local em 2022. Garcia é aliado do atual governador paulista, João Doria (PSDB), um dos principais adversários do presidente da República.





Segundo a nota do PL, “Valdemar Costa Neto comunicou aos liberais que a cerimônia de filiação do presidente Bolsonaro ao PL não será realizada no próximo dia 22, conforme anunciado na última semana”. A legenda acrescenta que Costa Neto enviou um comunicado aos seus correligionários, informando do adiamento. No comunicado de 8 linhas, enviado na manhã de ontem, “o liberal esclareceu que a decisão resultou de uma 'intensa troca de mensagens na madrugada deste domingo, 14, com o Presidente Jair Bolsonaro”. Segundo o mesmo comunicado, a decisão foi tomada 'de comum acordo', entre Costa Neto e Bolsonaro. A direção nacional do PL esclarece que ainda estuda outras datas para a realização do evento, a ser anunciada oportunamente”, diz o partido.





Eleito presidente da República pelo PSL em 2018, Bolsonaro pediu desfiliação em 2019, em meio a divergências com a cúpula da legenda. Depois, articulou a criação de uma nova sigla, a Aliança Pelo Brasil, que não passou da fase de coleta de assinaturas. Na semana passada, o PL anunciou que o presidente entraria para seus quadros. Porém, agora não há tanta certeza quanto a isso. Bolsonaro está sem partido há dois anos e precisa se filiar a uma legenda para disputar as eleições de 2022.





Bolsonaro está em viagem oficial a Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Na saída de um jantar em uma churrascaria brasileira, ele foi questionado por jornalistas sobre a nota do PL. "Foi combinada com ele (Valdemar)", respondeu o presidente. Momentos antes, ao visitar uma feira de aviação no emirado árabe, Bolsonaro já havia afirmado que, provavelmente, sua filiação não ocorreria na data marcada. Segundo o presidente, ainda há pendências a serem resolvidas com o PL, como a afinação do discurso em temas da pauta conservadora, considerada muito importante por ele.





“Temos muitas coisas a acertar ainda. Por exemplo, o discurso meu e do Valdemar nas questões das pautas conservadoras, nas questões de interesse nacional, na política de relações exteriores”, disse Bolsonaro. “A questão de defesa, os ministros, o padrão de ministros a continuar. Casamento tem que ser perfeito”, acrescentou. O chefe do governo afirmou também que devem ser discutidas coligações estaduais. “A gente não vai aceitar, por exemplo, São Paulo apoiar alguém do PSDB”, declarou. Segundo o site “O Antagonista”, a troca de mensagens entre Bolsonaro e Waldemar teve xingamentos e ataques entre os dois.

Centrão

O PL é um dos principais partidos do chamado Centrão, um bloco sem coloração ideológica definida e que tem participado de sucessivos governos. Com Bolsonaro, essa aliança tem sido importante para a aprovação de projetos de interesse do Executivo e para a blindagem política do presidente. Um dos políticos mais influentes do Centrão, Valdemar Costa Neto foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do mensalão, a 7 anos e 10 meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro.









"Temos muitas coisas a acertar ainda. Por exemplo, o discurso meu e do Valdemar (Costa Neto) nas questões das pautas conservadoras, nas questões de interesse nacional, na política de relações exteriores" Jair Bolsonaro, presidente da República



Preso em 2013, ele passou a cumprir prisão domiciliar em 2014. Dois anos depois, em 2016, o ministro Luís Roberto Barroso, do STF, concedeu perdão da pena e determinou a soltura do político. Na ocasião, a decisão seguiu parecer da Procuradoria-Geral da República (PGR).

PL faz reuniões internas por acordo

A cúpula do PL planeja fazer uma série de reuniões formais e informais para ajustar um acordo que ainda permita a filiação do presidente Jair Bolsonaro. Poucas horas depois de adiar o evento de filiação do chefe do Executivo, o presidente do partido, Valdemar Costa Neto, ligou para membros da legenda para chamar para um jantar na sua casa, em Mogi das Cruzes (SP), ontem. Está previsto ainda um evento na quarta-feira, com a participação de integrantes da Executiva Nacional e das bancadas na Câmara e do Senado da sigla. Esse encontro já estava marcado antes da decisão de adiar a filiação de Bolsonaro. As duas reuniões vão preceder uma conversa entre Valdemar e Bolsonaro, que deve acontecer assim que o presidente da República voltar ao Brasil, na quinta-feira.





Valdemar Costa Neto divulgou uma mensagem para os parlamentares do partido, no qual informou que adiou a filiação após “intensa troca de mensagens na madrugada deste domingo com o presidente Jair Bolsonaro”. O senador Wellington Fagundes (PL-MT) foi convidado pelo presidente do partido para o jantar de ontem, mas disse que não poderia comparecer porque participa de um evento sobre Pantanal no seu estado. O parlamentar declarou que ainda não há perspectiva de definição sobre um acordo entre o partido e Bolsonaro. “Tem alguns detalhes que têm que ser resolvidos ainda. Pediu para ter prudência porque não adianta apressar a coisa”, disse.





Na tentativa de um acordo, a cúpula do PL sugeriu o ministro Tarcísio Freitas como candidato ao Senado por Goiás. O que não agrada aos bolsonaristas, que vetam qualquer aliança com o grupo do governador João Doria (PSDB). Em São Paulo, o PL faz parte da base do governo estadual e tem o controle de órgãos importantes na área de infraestrutura.





O deputado José Rocha (PL-BA) declarou que Costa Neto pediu a Bolsonaro “um tempo para administrar a questão”. A expectativa é que um acordo só seja debatido a partir de quinta-feira. “Quando ele voltar ao Brasil é que o Valdemar vai sentar com o presidente para poder administrar essa questão lá em São Paulo”, disse Rocha. O parlamentar avaliou que é natural que todo candidato a presidente tenha São Paulo como foco principal e, mesmo que um acordo esteja indefinido, ainda vê chance de manter a filiação de Bolsonaro. “Política é conversa. As partes têm que ceder. Nada que venha inviabilizar essa formatação que está já acertada”, disse.





Jantar com Zema e industriais em clima de apoio político

O presidente Jair Bolsonaro (Sem partido) foi recebido aos gritos de “mito” e teve seu nome entoado por empresários na noite de ontem (14/11) em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos (pelo horário local). Os industriais de Minas ofereceram um jantar com ares de apoio político ao presidente, e a ovação se estendeu também a ministros e ao governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo). O jantar, promovido pela Federação das Indústrias de Minas Gerais (Fiemg), ocorreu fora da agenda presidencial.





Bolsonaro levou ministros como Tarcísio Freitas (Infraestrutura), que o presidente tenta lançar como candidato ao governo de São Paulo, e Tereza Cristina (Agricultura). Ambos foram igualmente aplaudidos. Os industriais de Minas fecharam uma unidade da churrascaria Fogo de Chão em Dubai para receber Bolsonaro e sua comitiva. O restaurante fica numa zona central nobre de Dubai, com vista para o icônico edifício Burj Khalifa. O arranha-céu com 828 metros é o mais alto do mundo e esteve no roteiro da comitiva do presidente mais cedo, em outra escapada da agenda oficial.





Na porta da churrascaria, o governador Zema e o presidente da entidade, Flávio Roscoe, aguardavam Bolsonaro e ministros. Roscoe disse que a entidade estava oferecendo o jantar ao presidente. Logo a gerência retirou jornalistas do local. O presidente da Fiemg também foi celebrado por seus afiliados pela noite com Bolsonaro.





Questionado na saída do jantar se teria o voto dos industriais na campanha de 2022, Bolsonaro disse que não estava em busca de apoio para a reeleição: “não vim atrás de apoio político, vim atrás de apoio para o Brasil”. Eles comeram ao som de "Água de Março", em meio a taças de vinho tinto e cortes nobres de carne bovina no espeto oferecida à mesa, no estilo do rodízio brasileiro.

Compuseram a mesa na churrascaria típica brasileira os ministros Braga Netto (Defesa), Paulo Guedes (Economia), Carlos França (Itamaraty), Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional), Bento Albuquerque (Minas e Energia) e Gilson Machado (Turismo). Também compareceram alguns deputados, entre eles Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho 01 do presidente, e Hélio Lopes (PSL-RJ).