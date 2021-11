Políticos do Brasil se 'transferem' para os Emirados Árabes; veja quem foi

Zema conversou com emiradenses neste domingo (14/11) (foto: Governo de Minas/Divulgação)

Depois de participar da Cúpula do Clima, em Glasgow, na Escócia, o governador Romeu Zema (Novo) partiu para os Emirados Árabes Unidos (EAU). Uma comitiva do governo de Minas Gerais aterrissou em Abu Dhabi, capital do país, para se reunir com potenciais parceiros. A conversa ocorreu neste domingo (14/11). Paralelamente, outro grupo, liderado pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido), cumpre agendas em Dubai, a maior cidade do país asiático.





A equipe de Zema conversou com empresários locais, sobre a possibilidade de investimentos na produção de alimentos. O intercâmbio tecnológico também é desejo.Outro mineiro presente, mas engrossando o séquito que acompanha Bolsonaro, é Nikolas Ferreira, do PRTB. O vereador de Belo Horizonte é um dos parlamentares da comitiva presidencial. No grupo, estão, ainda, nomes como os deputados federais Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) e Hélio Lopes (PSL-RJ) e o senador Flávio Bolsonaro (Patriotas-RJ).

Pela Esplanada dos Ministérios, estão figuras como Paulo Guedes, titular da pasta de Economia, e Mário Frias, da secretaria especial de Cultura.



Integram também a comitiva presidencial os ministros do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno; das Relações Exteriores, Carlos França; do Turismo, Gilson Machado; da Defesa, Walter Braga Netto; e o de Minas e Energia, Bento Albuquerque.





Até mesmo o ex-senador Magno Malta, que recusou ser o vice de Bolsonaro na corrida presidencial em 2018 e perdeu prestígio em Brasília, marcou presença.



Paralelamente aos esforços em solo árabe, o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), continua na Europa depois da missão em território escocês : ele está em Portugal.



Os meandros da agenda de Zema nos Emirados

Zema esteve com integrantes da Câmara de Comércio e Indústria de Abu Dhabi. Eles se reuniram na sede da Al Dahra, companhia emiradense que planeja aportes financeiros na América Latina e trabalha com produtos como arroz, vegetais, farinha e frutas. Articulações sobre parcerias em áreas como tecnologia e inovação estão na mira. Neste momento, porém, as relações entre o estado e os Emirados Árabes são sustentadas, sobretudo, por carnes, açúcar e café.



Zema entregou, aos componentes da Câmara de Abu Dhabi, composta por empreendedores de vários setores, um portfólio detalhando os potenciais de Minas Gerais.

Em Dubai, Nikolas quer 'vender' o Cruzeiro

"Minas é o segundo maior estado do Brasil em número de habitantes e tem a segunda maior economia. Somos um estado territorialmente grande, com enorme potencial inclusive na parte agrícola, sendo o maior produtor de laticínios do Brasil, o maior produtor de café, além de grande produtor de frutas", disse o governador, aos anfitriões.Ações de desburocratização da atividade empresarial e programas para qualificar a mão de obra são os trunfos para atrair, a Minas, o dinheiro árabe. A existência de universidades especializadas em temas agrícolas também é vista como diferencial."Sabemos que a mão de obra é sempre uma questão a ser debatida, mas em Minas temos profissionais qualificados para atuar também no setor de alimentos", garantiu Roscoe, da Fiemg.A Al Dahra planeja fazer uma visita ao Brasil para avaliar as possibilidades de ingressar no mercado nacional e avançar nas tratativas. "Nosso foco é a segurança alimentar e trazer alimentos para essa região", resumiu Gianluca Fabbri, diretor financeiro da companhia.No time capitaneado por Zema na Ásia, estão representantes do secretariado estadual e do Instituto de Desenvolvimento Integrado de Minas (Indi). Matheus Simões, da Secretaria-Geral, e Fernando Passalio, da pasta de Desenvolvimento Econômico, participam das conversas.Em meio às discussões sobre temas industriais e às fotos com figuras como o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), que engrossam a comitiva de Bolsonaro em Dubai, Nikolas Ferreiras conseguiu tempo para tentar "convencer" um habitante local a "comprar" o Cruzeiro, clube de seu coração, acometido por grave financeira."Você quer comprar o Cruzeiro?", perguntou o vereador, em vídeo descontraído postado nas redes. "Sim", responde o homem, vestido com os típicos trajes árabes. A brincadeira tem um motivo: a Raposa trabalha para aderir ao modelo de Sociedade Anônima do Futebol (SAF), que permite a captação de verbas estrangeiras para investimentos e saneamento de dívidas.