Em Dubai, Bolsonaro nega recursos para precatórios

Recepção no aeroporto teve "honras militares simplificadas" e o chefe do Executivo brasileiro usando máscara, antes de reunião com o emir (foto: Alan Santos/PR)





O presidente Jair Bolsonaro chegou na manhã de ontem a Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, para uma viagem de seis dias pelo Oriente Médio. Acompanhado pela primeira-dama, Michelle Bolsonaro, o chefe do Executivo usava máscara de proteção contra o novo coronavírus. Na comitiva, estão os filhos do presidente deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) e o senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ). Estão ainda em Dubai os ministros Paulo Guedes, da Economia; Walter Braga Netto, da Defesa; Augusto Heleno, da Segurança Institucional; Carlos França, das Relações Exteriores; Bento Albuquerque, de Minas e Energia; e Gilson Machado, do Turismo.





Segundo o Itamaraty, Bolsonaro “foi recebido com honras militares simplificadas e recebeu os cumprimentos do embaixador do Brasil em Abu Dhabi, Fernando Luís Lemos Igreja, e do Ministro de Estado para Inteligência Artificial, Economia Digital e Aplicativos de Trabalho Remoto, Omar bin Sultan Al Olama”. O MRE informou também que o presidente se encontrou com o emir de Dubai e primeiro-ministro dos Emirados Árabes Unidos, Mohammed Bin Rashid Al Maktoum. A reunião foi no pavilhão de líderes da Expo 2020 Dubai, considerada o maior evento presencial do mundo desde o início da pandemia de COVID-19.





Ao chegar ao hotel onde está hospedado, o presidente afirmou a jornalistas que o governo não tem como pagar R$ 90 bilhões de precatórios em 2022 sem furar a regra do teto de gastos. Ele também avaliou que a PEC dos Precatórios, que diminuiria esse valor, é “mais difícil” de passar no Senado do que na Câmara, onde foi aprovada nesta semana. O valor de R$ 90 bilhões é o quanto o governo teria que pagar em 2022, se a PEC não for aprovada. Com a aprovação da PEC, a quantia cairia para R$ 44 bilhões.





“A gente não tem como pagar 90 bilhões ano que vem dentro do teto, porque ia parar tudo no Brasil. Será que o objetivo é parar tudo no Brasil? Estamos no parlamento negociando isso”, afirmou o presidente. “É mais difícil (aprovar no Senado), sabemos disso. E olha só: dívidas de até R$ 600 mil, vamos pagar todas”, completou. O presidente, a exemplo do que vem fazendo em falas recentes, alegou que os processos dos precatórios foram se acumulando ao longo dos anos e, “de repente”, caíram para o governo dele pagar. “Dívida do tempo do governo Fernando Henrique Cardoso. Essas dívidas acumularam e, de repente, o Supremo Tribunal Federal fala ‘o Bolsonaro tem que pagar’”, argumentou o presidente ao site G1.

Clima

Na entrevista, Bolsonaro reclamou que o Brasil foi “atacado” na COP-26, a Conferência do Clima organizada pela ONU, em Glasgow. Bolsonaro não foi à COP, mas integrantes do governo representaram o país. A gestão de Bolsonaro vem sendo criticada pela comunidade internacional desde 2019, quando começou o governo, em razão da postura do presidente em relação ao meio ambiente. “COP-26, né? Ali é um local onde quase todos apresentam os problemas para os outros resolverem. Você pode ver, China, India, Estados Unidos não assinaram nada. Nós somos os que mais contribuímos para a não emissão de gases de efeito estufa e que, por vezes, mais pagamos a conta, mais somos atacados”, afirmou o presidente.





A fala de Bolsonaro deixa de mencionar que Estados Unidos e China assinaram, na quarta-feira, na COP-26, um acordo de compromisso contra a liberação de carbono na atmosfera. Os dois países são os principais emissores de gases do efeito estufa do planeta. Nos últimos anos, os números do desmatamento da Amazônia vêm apresentando sucessivos recordes negativos. O Inpe apontou registro recorde de alertas de desmatamento para um mês de outubro.

Viagem

Pela Expo 2020 Dubai já outras autoridades brasileiras, como o governador de São Paulo, João Doria, passaram pela feira, que tem previsão de duração de seis meses. Amanhã, o evento será dedicado ao Brasil. Hoje, está previsto que o presidente Bolsonaro acompanhe a cerimônia de abertura da Dubai Airshow, um evento que tenta ganhar espaço ao lado de duas grandes festas do setor, uma realizada em Paris, na França, e outra em Farnborough, na Inglaterra. Dubai é o primeiro ponto de parada da comitiva brasileira, que conta com seis ministros. As autoridades também aportarão em Bahrein e no Catar, com retorno ao Brasil programado para quinta-feira. No Bahrein, Bolsonaro inaugura a embaixada do Brasil na capital Manama e se encontra com o rei Hamad ben Issa Al-Khalifa. Em Doha, capital do Catar, ele se encontra com o emir Tamim ben Hamad al Thani e deve visitar o Estádio Lusail, que sediará a final da Copa do Mundo de 2022.





Comitiva brasileira

Veja, abaixo, os representantes do governo na viagem ao Oriente Médio





.Presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido)

.Primeira-dama, Michelle Bolsonaro

.Ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno

.Ministro da Economia, Paulo Guedes

.Ministro das Relações Exteriores, Carlos França

.Ministro do Turismo, Gilson Machado

.Ministro da Defesa, Walter Braga Netto

.Ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque

.Senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ)

.Deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP)





Agenda em busca

de investimentos

O presidente Jair Bolsonaro se reuniu ontem com o emir de Dubai, Mohammed bin Rashid Al Maktoum, que também é primeiro-ministro dos Emirados Árabes Unidos. O encontro ocorreu após visita à Expo 2020 e logo em seguida ao desembarque do presidente em Dubai, por volta das 7h (horário de Brasília). Bolsonaro divulgou um vídeo do encontro em sua conta na rede social Facebook. De acordo com o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho do presidente que o acompanha na viagem, o emir recebeu das mãos de Bolsonaro a Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul que, segundo o Itamaraty, é a mais alta condecoração brasileira atribuída a cidadãos estrangeiros.





De acordo com o Itamaraty, os países do Golfo têm uma importância não só para as exportações de commodities do Brasil, mas para a atração de investimentos em outras áreas. Nesse sentido, a visita presidencial vai além da agenda econômica e pretende explorar possibilidades de cooperação nas áreas de defesa, ciência e tecnologia, educação, cultura, turismo, cooperação legal e diplomacia.





Hoje e amanhã, Bolsonaro participa do fórum Invest In Brasil em Dubai, promovido pela Apex-Brasil, e visita o pavilhão da Embraer na Dubai Airshow, evento do setor aeroespacial, e o pavilhão do Brasil na Expo 2020. Ele também tem uma programação com autoridades do país, quando deverão ser assinados acordos bilaterais e de cooperação. As informações são da “Agência Brasil”.





O Brasil tem metas de aumentar a presença de empresas brasileiras e de atrair mais investimentos dos fundos soberanos em áreas de interesse, como infraestrutura. Os Emirados Árabes também têm um programa espacial e fazem a contratação de cientistas de outros países, setor em que o Brasil quer cooperar. Entre os acordos que devem ser assinados, está um memorando de entendimento que cria um conselho empresarial entre os dois países, com o objetivo de dar impulso a essas relações.





O evento, que começou em outubro e tem duração de seis meses, é uma das maiores feiras internacionais do mundo, com a presença de delegações oficiais e representantes de empresas e do terceiro setor. Bolsonaro fica em Dubai até terça-feira, quando seguirá para uma rápida passagem pelo Bahrein e pelo Catar.