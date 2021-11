COP-26 fecha pacto pela redução do aquecimento

Acerto foi fechado após discussões do presidente da COP-26, Alok Sharma, com negociadores dos países (foto: Paul Ellis/AFP)





Os quase 200 países presentes na COP-26 de Glasgow aprovaram ontem um texto para acelerar a luta contra a mudança climática e esboçar as bases de um futuro financiamento do plano, mas sem garantir o objetivo de limitar o aumento de temperatura mundial em 1,50 C. O Pacto de Glasgow pelo clima propõe que os estados membros apresentem em final de 2022 novos compromissos nacionais de corte nas emissões de gases de efeito estufa, três anos antes do previsto, embora “levando em consideração as diferentes circunstâncias nacionais”. A aprovação do acordo correu risco devido à oposição no último minuto de Índia e China, contrárias ao parágrafo sobre a necessidade de eliminar a dependência do carvão e ao fim dos subsídios aos combustíveis fósseis.





Com 24 horas de atraso em relação à agenda oficial, a COP-26 aprovou um texto que possibilita consultas formais para criar fundos estáveis para a mitigação e a adaptação e para estudar os pedidos de indenizações por danos e perdas dos países mais vulneráveis a médio prazo. O documento não define uma data exata nem valores. “O que este texto está tentando fazer é tapar buracos e iniciar um processo, especialmente em relação às finanças para adaptação, ou seja, para se precaver diante do que pode acontecer no futuro”, explicou Helen Mountford, do World Resources Institute.









"É um progresso real e agora o trabalho deve começar. Podemos dizer que mantemos (o aumento limite de) 1,50 C sob alcance" Alok Sharma, presidente da COP-26



O texto “é tímido, é fraco e a meta de 1,50 C mal está viva, mas dá um sinal de que a era do carvão está acabando. E isso é importante”, reagiu Jennifer Morgan, diretora-executiva do Greenpeace. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, reconheceu que o acordo final na COP-26 é um compromisso, mas não é o suficiente, em vídeo publicado em suas redes sociais. “(O acordo) reflete os interesses, as contradições e o estado de vontade política do mundo hoje. É um passo importante, mas não é o suficiente”, afirma Guterres. Ele defende a necessidade de acelerar as ações climáticas para limitar o aumento da temperatura global em 1,50 C. “É hora de ligar o modo emergência”, ressalta.

Unhas e dentes

Os países em desenvolvimento, os mais afetados pelo aquecimento global, brigaram até o fim com unhas e dentes para garantir avanços financeiros, com um resultado discreto. As decisões da COP exigem consenso, e Glasgow não foi exceção, com negociações exaustivas até o último minuto na mesma sala onde ocorreu a assembleia geral, com os delegados em pé, documento em mãos. O enviado especial dos Estados Unidos, John Kerry, seu homólogo chinês, Xie Zhenhua, o vice-presidente da Comissão Europeia, Frans Timmermans, iam e vinham, pulavam de um grupo a outro, discutindo um esboço de texto que, após os discursos, foi aceito praticamente por unanimidade, embora com duras críticas da Índia.





Poucos negociadores retornarão aos seus países completamente satisfeitos com o documento final da Cúpula do Clima, mas isso faz parte de operar sob o multilateralismo. A avaliação é de Patricia Espinosa, secretária-executiva da Convenção das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que discursou na plenária do evento na tarde de ontem. “O reconhecimento (dos problemas climáticos) foi o que permitiu o apoio e o consenso sobre o acordo", afirma Espinosa, destacando que o sucesso do encontro não se resumia a anúncios impactantes e sim um pacote que fizesse sentido. "Temos boas intenções e ações mensuráveis (no acordo)”, destaca.





Depois de Espinosa, o presidente da COP-26, Alok Sharma, retornou ao microfone da plenária para dizer que estava orgulhoso do que foi conquistado coletivamente. “É um progresso real e agora o trabalho deve começar. Podemos dizer que mantemos (o aumento limite de) 1,50 C sob alcance”, ressalta.

Imagem brasileira

O Brasil chegou à conferência sob desconfiança internacional, diante da explosão do desmatamento na Amazônia e da postura de pouco diálogo do presidente Jair Bolsonaro sobre a agenda ambiental. Na conferência, entretanto, o país aderiu a acordos propostos pelos Estados Unidos e os países europeus – como os pactos para conter o desmatamento e as emissões de metano. Analistas consideram positivo que o Brasil não tenha colocado obstáculos nas negociações, mas afirmam que recuperar a reputação na área ambiental dependerá de ações efetivas da gestão Bolsonaro.