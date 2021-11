Pacheco defende desenvolvimento sustentável ao participar da COP-26

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, teve audiências em Glasgow com representantes do Reino Unido e da China (foto: PRESIDÊNCIA DO SENADO/DIVULGAÇÃO)







Único chefe de um poder do Brasil na 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2021, a COP-26, em Glasgow, na Escócia, o presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), se reuniu ontem com John Murton, enviado do Reino Unido ao evento, e deu início ao ciclo de encontros com autoridades. A intenção de Pacheco é representar o país e abrir espaço para um diálogo em busca de um mercado produtivo mais sustentável e que reduza a emissão líquida de gases de efeito estufa





"É fundamental nós reconhecermos e fazer o mea-culpa de um problema grave que temos no Brasil, que é o do desmatamento ilegal da Amazônia e das nossas florestas. É evidente que esse problema existe, e nós precisamos reconhecê-lo e apresentar os mecanismos de solução”, afirmou.





“Foi uma conversa muito franca, em que assumimos pelo Senado Federal os compromissos legislativos de acompanhamento, inclusive, da gestão feita pelo governo federal em relação ao combate ao desmatamento ilegal. Leis nós temos, mas precisamos é fazer cumprir a lei no Brasil, evitando que haja esse desmatamento”, disse ele após o encontro com o britânico.





O presidente do Senado reiterou que é preciso desenvolver a economia, a indústria e o agronegócio brasileiros com respeito ao meio ambiente e, sobretudo, permitir que as pessoas, especialmente aquelas da Amazônia, possam ter estímulo, inclusive de ordem econômica e financeira, para poder deixar a mata em pé.





“A mata em pé deve valer mais que a mata derrubada. Esse é o nosso desafio. E esse trabalho nós temos que fazer a partir dessa relação com os demais países, de investimentos que possam ser feitos no Brasil. Portanto, é muito importante conversar sobre isso. E aqui é um ambiente justamente em que nós identificamos comprometimento de todos com o desenvolvimento, com a erradicação da pobreza, mas com respeito ao meio ambiente. É plenamente possível compatibilizarmos todos esses valores”, afirmou.





O senador brasileiro está em Glasgow desde sábado e participará de encontros relativos à cúpula do clima até amanhã. Não há uma agenda pre-definida da realização de encontros, mas o presidente do Senado também se reuniu ontem com o enviado especial do clima do governo da China, Xie Zhenhua. A expectativa é de que Rodrigo Pacheco também se encontre, nos próximos dias, com John Kerry, enviado presidencial especial para o clima dos Estados Unidos, e Marcos Prado Troyjo, presidente do Banco dos Brics – em alusão ao agrupamento de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.





Sem a presença do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AP), Pacheco se torna o centro das atenções nos assuntos relativos ao Brasil, como desmatamento e incêndios em biomas do país, especialmente na Amazônia. Estão com ele na Escócia os senadores Acir Gurgacz (PDT-RO), Kátia Abreu (PP-TO) e Jaques Wagner (PT-BA).





A COP-26 conta com a presença dos governadores Romeu Zema (Novo-MG), João Doria (PSDB-SP), Renato Casagrande (PSB-ES), Gladson Cameli (Republicanos-AC), Camilo Santana (PT-CE), Mauro Mendes (DEM-MT), Helder Barbalho (MDB-PA), Paulo Câmara (PSB-PE), Wellington Dias (PT-PI), Fátima Bezerra (PT-RN), Eduardo Leite (PSDB-RS), Marcos Rocha (PSL-RO) e Carlos Moisés (PSL-SC). (Com agências)