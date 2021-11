PL garante que fará a filiação de Jair Bolsonaro nos próximos dias

Bolsonaro está sem partido desde novembro de 2019, quando deixou o PSL (foto: ISAC NÓBREGA/PR)



Brasília – O presidente Jair Bolsonaro, que está desde novembro de 2019 sem partido, depois que deixou o PSL, vai se filiar ao Partido Liberal (PL) nos próximos dias para disputar novo mandato no ano que vem. A informação foi dada pelo líder da legenda no Senado, Wellington Fagundes (MT), ao chegar no Palácio do Planalto para uma reunião com o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, e a secretária de Governo, Flávia Arruda. Segundo ele, a filiação está bem alinhada e que a possibilidade se ampliou devido às últimas conversas do chefe do Executivo com o partido. “Não tenho autorização para já falar o dia da filiação, mas posso adiantar que está bem encaminhada”, disse.

De acordo com outros integrantes da legenda, o chefe do Executivo já teria ligado para o presidente do partido, Waldemar Costa Neto. No último dia 27, Bolsonaro afirmou em entrevista que iria para o PL ou para o Progressistas (PP), de Ciro Nogueira. Agora, embora ele não tenha confirmado oficialmente, a conversa de bastidores é de que ele quer um nome do PP como vice na sua chapa.

O PL deve atrair também a ala de deputados bolsonaristas que ainda está no PSL. Segundo interlocutores do Planalto, um dos motivos para o presidente decidir pela sigla é ter o controle de diretórios regionais e algumas indicações de candidatos para as eleições de 2022.

Desde o início de 2021, Bolsonaro vinha negociando com diversas legendas. Nas últimas semanas, apenas PP, PF e Republicanos disputavam o seu passe. Aliados vinham aconselhando o presidente da República a se filiar ao PL por três motivos. Primeiro, porque o comando da agremiação está concentrado nas mãos de Valdemar Costa Neto, preso no escândalo do Mensalão – no PP, em contrapartida, há outros caciques, como o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e o líder do governo na Casa, Ricardo Barros (PP-PR).

Além disso, existem menos arestas a serem aparadas na composição política. No PP, por exemplo, havia forte resistência à filiação de Bolsonaro, principalmente na Bahia e em Pernambuco. Por fim, no entorno presidencial prevalecia o entendimento de que a aliança com o PP já está consolidada.





As conversas com o PL se intensificaram na semana passada, quando Valdemar Costa Neto divulgou vídeo convidando Bolsonaro, “seus filhos e fiéis seguidores da causa brasileira sob sua liderança”.

Antes, entretanto, no dia 20, a cúpula do partido já havia se reunido em um jantar na casa do senador Wellington Fagundes (PL-MT), do qual participaram a ministra da Secretaria do Governo, Flávia Arruda, deputada eleita pelo partido no DF, os senadores Jorginho Mello (SC) e Carlos Portinho (RJ), o vice-presidente da Câmara dos Deputados, Marcelo Ramos (AM), e a deputada federal Bia Kicis (PSL-DF), integrante da tropa de choque bolsonarista no Legislativo.

No encontro, Costa Neto reafirmou o interesse de criar as condições para que a legenda abrigue Bolsonaro e os parlamentares aliados que estão em outros partidos, como o PSL, ao qual cerca de 20 deputados federais aguardam a escolha do presidente da República para que definam o seu futuro político. O PL também vê na filiação de Bolsonaro uma oportunidade para ampliar sua bancada na Câmara. Com 43 deputados, é o terceira maior da Casa. Para 2022, líderes partidários esperam agregar 70 parlamentares, incluindo os que podem deixar o PSL.