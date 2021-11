Carlos Bolsonaro é censurado pelo Instagram depois de postar vídeo de Lula

Carlos Bolsonaro (foto: REDES SOCIAIS/REPRODUÇÃO) O Instagram ocultou duas postagens feitas pelo vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro (Republicanos). A medida foi tomada depois que o filho “03” do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) foi acusado de que criar uma notícia falsa sobre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).





Lula é consdierado o maior rival de Bolsonaro nas eleições presidenciais de 2022.





No post, Carlos publicou um vídeo em que Lula falava sobre uma conversa com o ex-presidente da Bolívia, Evo Morales. Durante a entrevista, o petista conta que falou com Morales, antes de ser empossado como presidente boliviano, sobre a nacionalização de refinarias estrangeiras no país.





“Acho que o ex-presidiário e seus comparsas esqueceram de apagar isso aqui”, disse Carlos na legenda.





O vereador teve o post noticiado como fake news. Em seguida, fez uma segunda postagem com o mesmo vídeo, que também recebeu o mesmo alerta.





“Chegamos num momento do mundo em que colocar um vídeo de um ex-presidiário falando por si mesmo, sem nenhum comentário do autor da postagem sobre o fato exposto, sem edição alguma, somente com a fala do próprio petista é considerado falso pelos ‘checadores’. Tem método e muito, mas muito, prudente, sofisticado e biografado!”, disse o vereador.





As postagens seguem com o alerta de notícia falsa.