Potencial de votos de Moro está na casa dos 30%, avaliam especialistas

Sérgio Moro está no Brasil e vai se filiar ao Podemos e deve disputar as eleições no ano que vem (foto: AFP)

Brasília – Especialistas ouvidos peloreconhecem o potencial de voto do ex-juiz Sergio Moro , mas ressaltam que o ex-ministro só deverá se consolidar como terceira via e alternativa à polarização entre o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva se houver menos nomes na disputa pelo Palácio do Planalto. Na avaliação do cientista político Felipe Nunes, da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e diretor da empresa de pesquisa Quaest, Moro pode chegar a 30% das intenções de voto caso ocorra uma aglutinação das candidaturas atuais.

Atualmente, existem, pelo menos, 10 prováveis candidatos para disputar com Lula e Bolsonaro. “Com esse número de concorrentes, é muito difícil que qualquer nome desponte para ir ao segundo turno no lugar de Lula e Bolsonaro”, acrescentou Nunes.





Para Márcio Coimbra, cientista político e coordenador do Mackenzie, Moro tem chance de ser o principal candidato da terceira via. “Moro é um nome ainda com muito apelo popular e imagem ligada ao combate à corrupção. É o nome mais viável de uma possível terceira via”, disse. Segundo pesquisas de intenção de voto para 2022, Moro aparece com um percentual de 7% a 8% na preferência dos eleitores. É o candidato da terceira via melhor posicionado, atrás de Lula e Bolsonaro.