Bolsonaro e Matarella se encontram em Roma às 14h de Brasília

O presidente Jair Bolsonaro e o presidente da Itália, Sergio Matarella, encontram-se nesta sexta-feira em Roma às 19h pelo horário local, 14h pelo horário de Brasília, no Palácio do Quirinal, residência oficial do líder italiano. Bolsonaro está no país europeu para participar da cúpula do G-20, o grupo das vinte maiores economias do mundo, que acontece entre amanhã e domingo.



O horário do encontro consta da programação da equipe que acompanha o presidente na Itália, documento repassado ao Broadcast Político , sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. A Secretaria Especial de Comunicação do governo não disponibilizou até o momento a agenda oficial de Bolsonaro para o dia no site do Palácio do Planalto.



Pelo sistema político da Itália, Matarella, apesar de ser o presidente e exercer funções de Estado, não comanda o governo. Quem concentra decisões sobre política econômica, por exemplo, é o primeiro-ministro Mario Draghi. Até o momento, não há previsão de encontro entre Bolsonaro e Draghi.



Sob os olhos da comunidade internacional em torno da postura no combate à pandemia e na gestão do desmatamento da Amazônia, Bolsonaro está em Roma acompanhado pelos ministros Paulo Guedes (Economia), Carlos França (Relações Exteriores) e Walter Braga Netto (Defesa).



Ao contrário de outros líderes do globo, o presidente desistiu de emendar a viagem na COP-26, evento multilateral sobre o clima que acontece em Glasgow, na Escócia. O Brasil será representado pelo ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite.