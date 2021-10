Bolsonaro confirma aumento de preço de combustível e nega interferência

Em véspera de outro reajuste do preço dos combustíveis, o presidente Jair Bolsonaro voltou a afirmar que o governo não vai interferir na política da Petrobras e de nenhum outro setor. O chefe do Executivo comentou o aumento e voltou a defender a privatização da Petrobras, ao sair de uma feira de pássaros no Parque de Exposições da Granja do Torto, em Brasília.





“Temos aí, pelo que tudo indica, reajuste nos preços dos combustíveis. Isso nem precisa ter bola de cristal, nem informações privilegiadas, o que eu não tenho. É só ver o preço do petróleo lá fora e o comportamento do dólar aqui dentro. Eu não tenho poderes de interferir sobre a Petrobras. Estou conversando com o Paulo Guedes sobre o que fazer com ela no futuro. É um monopólio, a legislação deixa ela praticamente independente. Eu indico o presidente, nada alem disso. Alguns querem que a gente interfira no preço, a gente não vai interferir no preço de nada. Isso já foi feito no passado e não deu certo”, alegou.





Sobre a privatização, reclamou de “burocracia” no processo.”Privatizar não é botar na prateleira e tudo bem. Não. É complicada a situação. Teríamos privatizado muito mais coisa se não fosse essa burocracia”, disse Bolsonaro.





Diesel





O presidente também falou sobre o “auxílio diesel” que prometeu conceder a 750 mil caminhoneiros no valor de R$ 400. “Infelizmente, pelos números do petróleo lá fora e o dólar aqui dentro, nos próximos dias, a partir de amanhã, teremos reajuste de combustível. Prevendo isso, nós discutimos bastante um auxílio ao caminhoneiro. Sabemos que é pouco R$ 400 por mês, mas estamos fazendo isso tudo no limite da responsabilidade fiscal”.





Ele também aproveitou para criticar a demora do Supremo Tribunal Federal (STF) em julgar uma ação protocolada pelo governo de inconstitucionalidade contra os governadores que trata do valor do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS) incidente nos preços dos combustíveis.”Estamos buscando uma forma de minorar este problema. Tanto que, há três meses, entrei com um processo no Supremo, que ainda não se manifestou. Não é justo o ICMS incidir em cima dos próprios impostos federais, da margem de lucro, bem como no frete […] É uma forma de calcular que não é equivocada, é injusta”, defendeu. Bolsonaro culpa os governadores pelo aumento dos combustíveis. (IS)