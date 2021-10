Antes crítico, Paulo Guedes defende drible no teto de gastos públicos

Ao lado do chefe, o ministro da Economia, Paulo Guedes, tentou justificar medidas do governo que podem estourar o teto de gastos com vistas ao custeio do Auxílio Emergencial de R$ 400 e do “auxílio diesel” prometido pelo presidente Jair Bolsonaro aos caminhoneiros. Guedes disse defender a responsabilidade fiscal, mas alegou que o mandatário precisa tomar “decisões políticas muito difíceis” e que “se ele respeita o teto, deixa 17 milhões de famílias passando fome”.





Durante a entrevista dada em Brasília por Bolsonaro e Guedes, o ministro disse que é conhecido por defender o teto. “O teto é uma bandeira nossa de austeridade. Nós somos o país que menos caiu, mais rápido voltou e está crescendo mais do que a média do mundo inteiro", afirmou o ministro.





Ao falar da defesa do drible do teto de gastos, Guedes se justificou: “Sou defensor do teto, vou continuar a defender o teto, defendo as privatizações. Agora, o presidente precisa tomar as decisões políticas muito difíceis. Se ele respeita o teto, ele deixa 17 milhões de famílias passando fome.”





Guedes reforçou o valor de R$ 400 mensais para as famílias no novo programa e afirmou que precisa de R$ 30 bilhões para compor o custo da assistência. Todos sabem que já tínhamos previsto R$ 300 dentro do teto, só que o Senado não avançou com a reforma, não deu a fonte, não conseguiu avançar com o Imposto de Renda, que daria a fonte. Então, a política pressiona o presidente, vamos deixar os brasileiros com fome?", observou.





Populismo





O ministro da Economia rebateu críticas ao presidente de que o programa populista visa à reeleição. “O presidente da República sempre apoiou as reformas. Ele é um político popular, mas ele está deixando a economia ser reformista. Ele não é um populista”, disse.





Segundo Guedes, Bolsonaro vive “num difícil equilíbrio”. E exemplificou: “A equipe econômica fala assim: 'Vamos dar R$ 300'. Aí os políticos: 'Vamos dar R$ 600'. Aí ele vira e fala: 'Vamos dar R$ 400? Eu, como economista,tenho que avisar o presidente: 'Isso aí temos que pedir uma licença porque vamos atingir o teto. 'Ah, podemos reformular o teto'”. A reformulação, de acordo com o ministro, é tecnicamente correta para sincronizar as despesa com o teto, de acordo com ele, descasadas.