Bolsonaro garante que o ministro Paulo Guedes continua até o fim do governo

O presidente disse ter ''total confiança'' no ministro Paulo Guedes e que ele fez ''trabalho excepcional'' na economia (foto: YouTube/Reprodução)





Brasília – O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) voltou a manifestar apoio ao ministro da Economia, Paulo Guedes, ontem, após o episódio da debandada da equipe da pasta e das críticas ao drible do teto de gastos do governo. Segundo o chefe do Executivo, ele e Guedes “sairão juntos”. A declaração foi dada Bolsonaro na saída de uma feira de pássaros no Parque de Exposições da Granja do Torto, em Brasília, que ele e Guedes visitaram. “A gente vai sair junto. Bem lá na frente”, sustentou o presidente.





Bolsonaro ainda elogiou a gestão do seu 'Posto Ipiranga', expressão que o presidente usou durante a campanha de 2018 para classificar o ministro, a quem recorria para dar explicações sobre fenômenos da economia. “Paulo Guedes eu conheci praticamente um ano antes da eleição. Deposito total confiança nele. Trabalho excepcional em 2019 e principalmente em 2020”, concluiu Bolsonaro.





A debandada no Ministério da Economia na última quinta-feira evidenciou a delicada situação vivida por Guedes, antes crítico do teto de gastos e agora defendesor da alteração que proporcionará bilhões de reais ao governo em ano de eleições. Diante dos rumores de sua saída, foi convocada uma entrevista coletiva na qual o presidente afirmou “ter confiança absoluta nele”.





Guedes negou que tivesse pedido demissão. “Eu não pedi demissão. Em nenhum momento pedi demissão, em nenhum momento o presidente insinuou qualquer coisa semelhante”. Ontem, em Brasília, Bolsonaro introduziu a conversa com os jornalistas. “Convidei o Paulo Guedes para conversar com vocês”, afirmou o presidente, antes de fazer comentários sobre a situação fiscal e econômica do país, a alta inflacionária, e os preços dos combustíveis. Ele e o ministro defenderam as reformas e mais uma vez tentaram justificar o descumprimento do teto de gastos para que fosse possível ao governo conceder o Auxílio Brasil de R$ 400, substituto do Bolsa-Família.



''A gente vai sair junto. Bem lá na frente'' Jair Bolsonaro, presidente da República, em relação ao ministro da Economia, Paulo Guedes





Bolsonaro destacou que o custo de vida tem aumentado, com a inflação que chegou a dois dígitos e que os mais pobres têm sofrido bastante. “É uma preocupação nossa”, disse o presidente. Ele voltou a criticar a política do “fique em casa” e disse que o mundo está sofrendo ainda com o que ele espera ser o fim da pandemia. “Muitos países estão com desabastecimento e nós não temos esse problema. Sabemos que o custo de vista tem aumentado. Ano passado, demos o auxílio emergencial, gastamos o equivalente a 13 anos de Bolsa Família. O Brasil tem que voltar à normalidade”, pregou.





Auxílio





A definição do valor de R$ 400 para o Auxílio Brasil levou a alterações no teto de gastos que culminaram com a saída de quatro secretários do Ministério da Economia na quinta-feira passada. Pediram exoneração o secretário especial do Tesouro e Orçamento, Bruno Funchal, e sua adjunta, Gildenora Dantas. Também pediram para deixar o cargo o secretário do Tesouro Nacional, Jeferson Bittencourt, e seu adjunto, Rafael Araujo. O movimento gerou especulações em torno também de uma possível saída de Paulo Guedes.





Na sexta-feira, Bolsonaro foi pessoalmente ao Ministério da Economia e concedeu entrevista ao lado de Guedes para reafirmar sua confiança e apreço a ele. Ontem, o presidente destacou medidas econômicas tomadas em 2019, quando o Brasil começou, segundo ele, a decolar. Afirmou que essas medidas, que até passaram despercebidas por muitos, é que permitiram o país a sofrer menos no ano passado, com a pandemia de COVID-19.



Em dia de lançamento de publicidade sobre o Auxílio Brasil, o ministro da Cidadania, João Roma, falou em marco sem citar valor (foto: Evaristo Sá/AFP - 24/2/21)



“A MP da liberdade econômica veio em boa hora. Terminamos 2020 com mais gente com carteira assinada que em 2019. Isso graças ao bom trabalho da equipe econômica, que não deixou de passar recursos vultosos para atender a população”, disse Bolsonaro ao lado de Guedes. Em seguida, o elogiou novamente, garantindo que o ministro tem liberdade para trabalhar. “O desempenho da economia deve-se a Paulo Guedes, a sua competência e a sua liberdade para trabalhar”, afirmou. O presidente lembrou ainda que todos esperavam que o Produto Interno Bruto (PIB) caísse 10% no ano passado, quando a queda foi de 4,1%.





Antecipado

O Ministério da Cidadania lançou campanha publicitária ontem, para apresentar o Auxílio Brasil, programa desenhado para substituir o Bolsa-Família. Vídeos devem ser veiculados nas redes sociais e em canais de comunicação. O governo ainda criou um site para o benefício, mas sem anunciar os valores e ainda condicionando o seu início à aprovação no Congresso. Pelas redes sociais, o ministro da Cidadania, João Roma, classificou o programa como um “marco histórico” do governo do presidente Jair Bolsonaro. “O novo programa, executado pelo Ministério da Cidadania, vai muito além de uma política pública de assistência e amparo social, reflete o compromisso do governo com a liberdade e a emancipação do cidadão”, escreveu Roma no Twitter. (Com agências)