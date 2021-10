Lira defende ''solidez fiscal do país''

Brasília – O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), defendeu a responsabilidade fiscal no país. Para ele, é importante a união de todos os poderes para solucionar os problemas que afetam a vida da população, como inflação, juros e câmbio. "Estamos comprometidos com a solidez fiscal do país. É um pilar importante de nossa democracia. Dados os fatos dos últimos dias, temos convicção de que precisamos da união de todos Poderes para solucionarmos mais este impasse. Inflação, câmbio e juros afetam diretamente a vida da população", disse ele, por meio de suas redes sociais.





Na semana que vem, a Câmara dos Deputados deve analisar a Proposta de Emenda à Constituição 23/21, a PEC dos Precatórios. Aprovada na quinta-feira por uma comissão especial, a emenda chegará ao plenário na forma do substitutivo do relator, deputado Hugo Motta (Republicanos--PB), à versão do Poder Executivo. O substitutivo limita o pagamento de precatórios, prevê descontos e reajusta os saldos remanescentes pela taxa Selic. Muda, ainda, o cálculo do teto de gastos públicos. Com isso, a ideia é criar folga orçamentária até 2022 para auxílio de R$ 400 mensais a 17 milhões de famílias em situação de vulnerabilidade. Para deputados contrários à PEC, o texto tem motivação eleitoral e desequilibra as contas públicas. Significa ainda calote em dívidas do governo reconhecidas pela Justiça e desvio de recursos cuja alocação preferencial seria na educação.