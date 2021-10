Lira anuncia volta das atividades presenciais na Câmara a partir de 25 de outubro

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), anunciou, nesta terça-feira (19), que a Mesa Diretora da Casa decidiu pela retomada dos trabalhos presenciais a partir da próxima segunda-feira (25). Os trabalhos presenciais estavam suspensos desde o ano passado por conta da pandemia da covid e a retomada era prevista para acontecer nesta segunda-feira (18), mas foi adiada.



De acordo com o anúncio feito pelo Twitter, serão tomadas medidas administrativas e sanitárias no retorno das atividades, dentre elas, a apresentação da carteira de vacinação contra a covid-19.



Em setembro, durante live promovida pela Necton Investimentos, Lira sugeriu que as Casas Legislativas realizem um "mutirão" de votações importantes assim que voltarem a trabalhar presencialmente. "Tem muitas matérias importantes que nós votamos, como disse na reunião de líderes, e precisamos nos entender mais abertamente com relação a pautas prioritárias de cada Casa e do Brasil para que a gente possa fazer inclusive mutirão de votações importantes na volta dos trabalhos presenciais", disse o parlamentar no evento.



Desde o início do mandato de Lira, os trabalhos têm sido feitos de forma híbrida.