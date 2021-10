Em visita a Minas, Bolsonaro promete solução para auxílio emergencial

Jair Bolsonaro, presidente da República, que esteve em São Roque de Minas para lançar o programa Jornada pelas Águas: "Não somos insensíveis aos mais necessitados. Se não fosse o auxílio emergencial, essas pessoas teriam passado necessidades terríveis" (foto: ALAN SANTOS/PR)







O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou que o governo deverá resolver nesta semana detalhes sobre a extensão do pagamento do auxílio emergencial e também de medidas referentes ao preço do diesel no país. ''Se Deus quiser, nós resolveremos esta semana a extensão do auxílio emergencial, como devemos resolver também esta semana a questão do preço do diesel'', disse. ''As soluções não são fáceis, mas nós temos a obrigação de mostrar a origem do problema e como resolvê-lo”, completou, em visita a São Roque de Minas, no Centro-Oeste do estado, onde presidiu a solenidade de lançamento do Programa Jornada das Águas, que busca garantir o acesso a água no semiárido brasileiro, compreendendo o Norte de Minas, o Vale do Jequitinhonha e o Nordeste. Ele assinou decreto que autoriza repasse de R$ 5,8 bilhões para revitalização de bacias hidrográficas na próxima década. E também liberou recursos para a construção da barragem do Rio Jequitaí, afluente do Rio São Francisco, no município homônimo, no Norte de Minas. O projeto está orçado em R$ 482 milhões, com possível participação da iniciativa privada nos estudos de viabilidade técnica e ambiental do empreendimento. Bolsonaro informou que se reuniu no último sábado com os ministros Paulo Guedes (Economia), João Roma (Cidadania) e Onyx Lorenzoni (Trabalho e Previdência) e com o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, para tratar do assunto. Embora tenha dito que “está batido o martelo” em torno de um “valor para dar dignidade aos necessitados”, ele acabou não revelando quanto será pago na extensão da ajuda governamental. O benefício pago durante a pandemia termina neste mês, no valor médio de R$ 250, sendo as exceções as mulheres chefe de família (R$ 375) e pessoas que moram sozinhas (R$ 150). “O ideal seria que não tivesse nada e que todo mundo tivesse o seu ganha-pão, que todo mundo estivesse trabalhando. Mas as consequências da pandemia agravaram essa questão. E não somos insensíveis aos mais necessitados”, afirmou Bolsonaro. Ele salientou ainda que a pandemia afetou, sobretudo, os brasileiros que trabalhavam informalmente. “Se não fosse o auxílio emergencial, essas pessoas teriam passado necessidades terríveis”, destacou o mandatário, acrescentando que o benefício governamental na pandemia contribuiu até para elevar a arrecadação de impostos dos municípios.

AUXÍLIO BRASIL Apesar de a fala de Bolsonaro ter sido nominalmente auxílio emergencial, o governo também tem discutido medidas para a criação do Auxílio Brasil, o novo programa de assistência social reforçado que substituirá o Bolsa-Família. A adoção do Auxílio Brasil esbarra, no momento, em qual fonte de financiamento do programa. O governo busca aprovar no Congresso mudanças legais como uma nova forma de pagamento dos precatórios e a reforma do Imposto de Renda com o objetivo de abrir espaço fiscal para custear o novo benefício. O presidente salientou também que outros países, em função das consequências da pandemia, além da queda do Produto Interno Bruto (PIB) enfrentam até o desabastecimento de alimentos. Ele reconheceu que o Brasil também encara dificuldades por causa da crise sanitária. “Temos, sim, aumento de preços”, disse. Por outro lado, Bolsonaro assegurou que o governo adota medidas para a redução de preços e que “brevemente” a inflação começará a cair no país.”





Crítica ao “fique em casa” e à eficácia das vacinas

No pronunciamento durante a cerimônia em São Roque de Minas, o presidente Jair Bolsonaro, mais uma vez, criticou o “fique em casa”, medida adotada por governadores e prefeitos contra o transmissão do coronavírus, especialmente nos períodos de pico da pandemia. Também voltou a questionar a eficácia das vacinas contra COVID-19, ressaltando a liberdade das pessoas de se imunizarem ou não.





“A política do ‘fique em casa, a economia a gente ver depois’ eu nunca apoiei. Eu tinha o poder para fechar o Brasil todo com decreto, mas não fechei um botequim sequer. Eu tinha poder, por decreto, de realizar um lockdown nacional e não fiz. E nem farei isso'', assegurou o presidente. Durante o evento na cidade do Centro-Oeste mineiro, Bolsonaro não usou máscara, assim como os quatro ministros que o acompanhavam: Rogério Marinho (Desenvolvimento Regional), Joaquim Alves Leite (Meio Ambiente), João Roma (Cidadania) e Luiz Eduardo Ramos (Secretaria-Geral da Presidência). A proteção era usada por apenas duas das pessoas que estavam no palanque oficial, entre deputados federais, ocupantes de cargos no governo e lideranças regionais.





Ao questionar a eficácia de vacinas contra o coronavirus, Bolsonaro e chegou a citar a morte do ex-secretário de Estado dos Estados Unidos Colin Powell, que estava completamente vacinado e faleceu ontem por complicações da COVID-19. Ele voltou a citar erradamente que algumas das vacinas contra COVID-19 são experimentais. As vacinas disponíveis à população brasileira, no entanto, foram aprovadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) após a realização de testes como seguras e eficazes.





Apesar da fala, o presidente rebateu que seja negacionista em relação a COVID-19. ''Não adianta querer chamar o governo de negacionista. Nós gastamos mais de R$ 20 bilhões com (a compra de) vacinas, vacinas ainda experimentais. E a liberdade de tomar (a vacina) é de vocês'', salientou o presidente.





Ele ainda se defendeu de acusações da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Senado sobre a COVID-19. ''No relatório da CPI, uma das acusações é que eu retardei a compra de vacinas. Exigi do meu ministro (da Saúde) do (daquele) momento (para) só comprar (a vacina) depois de sua certificação pela Anvisa e para pagar somente depois de receber. E assim foi feito'', declarou Bolsonaro. (LR)





Caminhoneiros ameaçam parar

A informação do presidente Jair Bolsonaro sobre as ações do governo federal para tentar reduzir o preço do diesel no país é uma tentativa de desmobilizar movimentos dos caminhoneiros em torno de uma greve por causa da alta no preço do combustível. Três entidades nacionais de trabalhadores vinculados ao setor de transporte de cargas anunciaram que decidiram decretar estado de greve e que vão iniciar paralisação nacional em 1º de novembro se o governo federal não atender às reivindicações, que remontam ao movimento da categoria em 2018.





A decisão foi tomada durante encontro no Rio de Janeiro que reuniu Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes e Logística (CNTTL), vinculada à CUT; Conselho Nacional do Transporte Rodoviário de Cargas (CNTRC) e Associação Brasileira de Condutores de Veículos Automotores (Abrava), segundo comunicado enviado à imprensa na noite de sábado.





Uma das principais queixas dos motoristas é justamente o custo do combustível, reajustado para cima seguidas vezes nos últimos meses pela Petrobras. O preço médio do diesel no país acumula alta de mais de 50% neste ano. No final de setembro, a Petrobras anunciou aumento de 9% no preço médio do diesel vendido em suas refinarias, após 85 dias de estabilidade. Com o movimento, os preços médios de diesel e da gasolina da Petrobras acumulam alta de mais de 50% neste ano.





ENQUANTO ISSO...

...Marinho cumpre Jornada das Águas

O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, iniciou ontem, em São Roque de Minas, um roteiro de 10 viagens. Chamada de Jornada das Águas, a iniciativa visa inaugurar obras de infraestrutura sanitária e de abastecimento, além de firmar compromissos de novas entregas que ampliem a oferta de água potável e esgoto tratado em áreas de baixo desenvolvimento socioeconômico. A campanha Jornada das Águas tem como objetivo conscientizar populações locais sobre a importância do desenvolvimento econômico sustentável, além da manutenção, preservação e recuperação de nascentes de água. ''A água é o principal e mais importante vetor de desenvolvimento do país. Sem água, nenhuma economia se desenvolve. Temos a possibilidade de atrair a iniciativa privada para esse âmbito. Em linhas gerais, acho que o mais importante é a percepção que a sociedade precisa ter de que não há nada mais importante do que a qualidade das águas”, disse Marinho.