'Vivemos tristes, com um ou outro momento de alegria', diz órfã da covid

Orfã da covid, a jovem Giovanna Gomes Mendes da Silva, de 19 anos, perdeu a mãe e o pai por complicações da doença em um intervalo de 14 dias. Hoje, tem a guarda de sua irmã mais nova, de 10 anos, e diz passar por problemas psicológicos e financeiros. "Antes, vivia uma vida de alegria com alguns momentos de tristeza. Hoje, vivemos tristes, e uma ou outra coisa nos deixa alegres", relatou nesta segunda-feira, 18, em testemunho à CPI da Covid.



Com a voz trêmula, Giovanna disse que sua mãe passou uma noite, durante a internação, com a máscara de oxigênio furada. "Trocaram, mas de qualquer forma o quadro dela se agravou". Sua mãe ficou intubada por oito dias antes de falecer.



Dois dias depois, seu pai foi internado. Ele já havia se recuperado da covid, mas tinha um câncer que se espalhou por seu organismo após a doença. "A gente não teve nem tempo de sofrer pela minha mãe, pois não podia ficar chorando na frente do meu pai", disse a jovem. "Perdemos as pessoas que mais amávamos".



Giovanna, que hoje é a chefe da família e cuida de sua irmã, diz viver com doações de parentes. A família de sua mãe, ela afirma, contribui com o pouco que possui. "Passamos a não ter nossos dois pilares e também não ter quem nos ajudasse", afirmou.