Prefeito 'aproveita' passagem de Bolsonaro para cobrar demanda de R$ 36mi

Durante a passagem de Bolsonaro por Araxá, prefeito solicitou demandas de infraestrutura para a cidade (foto: Prefeitura de Araxá/Divulgação)





Para o cumprimento de agenda do lançamento do programa Jornada das Águas, o presidente Jair Bolsonaro desembarcou no aeroporto Romeu Zema, em Araxá, no Alto Paranaíba, por volta de 9h30 desta segunda-feira (18/10), onde foi recebido por apoiadores e políticos da cidade.

Em articulação política, o prefeito de Araxá, Robson Magela (Cidadania), entregou ao presidente da República um ofício com duas demandas para a cidade no valor de R$ 35 milhões, que, segundo ele, estão travadas em Brasília.

Uma delas, solicita a inclusão de anel viário no Programa de Concessão da BR-262 no município de Araxá, com o objetivo de interligar a BR-262 com a BR-146, facilitando o escoamento do fluxo para as mineradoras, fábricas e aeroporto.

Atualmente, a BR-146 passa por dentro do município, gerando transtornos com o grande fluxo de veiculos pesados. Na proposta, o anel viário seria dividido em duas partes: Anel Viário Oeste, sentido Uberaba, e Anel Viário Leste, sentido Belo Horizonte. A prefeitura protocolou a solicitação junto à Secretaria Nacional de Transportes Terrestres do Ministério da Infraestrutura em junho de 2021.

Já a outra reivindicação, pede gestão junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional para a liberação de recursos para suprir o desequilíbrio econômico-financeiro oriundo dos contratos de prestação de serviço para a duplicação da avenida Hitalo Ros e recapeamento de diversas vias dos bairros da cidade.

A demanda que já havia sido apresentada ao ministério também em junho, pede acréscimo de cerca R$ 7,8 milhões no contrato, tendo em vista a alta do valor da matéria-prima para a composição do asfalto.

De acordo com a agenda oficial do presidente, ele retorna à Brasília após o compromisso em São Roque de Minas.

Programa Jornada das Águas

Segundo o governo federal, o programa do Ministério do Desenvolvimento Regional visa firmar compromissos de novas entregas que ampliem a oferta água potável e esgoto tratado em áreas de baixo desenvolvimento socioeconômico, com a inauguração de obras de infraestrutura sanitária e de abastecimento no país.

Outro objetivo é de aprimorar ações de preservação e recuperação de nascentes e cursos d’água, saneamento, irrigação, com apoio ao setor produtivo e aos municípios.