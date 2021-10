Bolsonaro volta a Minas

Presidente, que esteve em Belo Horizonte no fim de setembro, visita hoje a cidade de São Roque de Minas (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D - 30/9/21 )





O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) participará na manhã de hoje do lançamento de um plano hidrográfico na nascente do Rio São Francisco, em São Roque de Minas, Região Norte do estado. O programa, batizado de Jornada das Águas, é uma iniciativa do Ministério do Desenvolvimento Regional e contará com novas visitas também aos nove estados do Nordeste do Brasil – há expectativas de lançamentos ou entregas de obras nessas visitações.





Em São Roque, Bolsonaro estará acompanhado do ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, e alguns outros políticos – vereadores, prefeitos e deputados. Além do lançamento do plano hidrográfico – que promete melhoria geral na questão –, o presidente vai anunciar a privatização da Eletrobras.





Bolsonaro sancionou, com 14 vetos, em julho deste ano, a Medida Provisória (MP) da capitalização da Eletrobras. O governo federal espera que a abertura de capital proporcione à empresa um investimento de R$ 5,8 bilhões em 10 anos, com prioridade na revitalização de bacias hidrográficas. Desse montante, a intenção é que R$ 3,5 bilhões sejam direcionados às bacias do Rio São Francisco e do Rio Parnaíba. O restante seria repassado às usinas hidrelétricas de Furnas – Bacias do Rio Grande e do Rio Parnaíba, abrangendo os estados de Minas Gerais, Goiás, São Paulo e Mato Grosso do Sul, além do Distrito Federal.





O anúncio do início da construção da Barragem de Jequitaí também será feito no evento, com lançamento de edital público para empresas interessadas em apresentar estudos de viabilidade técnica ambiental. O Rio Jequitaí é afluente do São Francisco e nasce na Serra do Espinhaço, cadeia montanhosa que abrange Minas Gerais e Bahia.





Os anúncios acontecem em meio à maior crise hídrica do Brasil em 91 anos. O governo federal diz não trabalhar com a hipótese de racionamento de energia, mas o risco é constante. Diante deste cenário, o governo também criou uma nova bandeira tarifária de escassez hídrica, válida a partir de setembro deste ano – com aumento de 6,78% na tarifa média dos consumidores de energia, segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).





Em pouco mais de um mês, essa será a terceira visita de Jair Bolsonaro a Minas Gerais. Em 17 de setembro, ele esteve em Arinos, no Noroeste do estado, para o lançamento do projeto de revitalização da bacia hidrográfica do Rio Urucuia. Já no dia 30 do mesmo mês, Bolsonaro esteve em Belo Horizonte para outros dois lançamentos: privatização do metrô de BH e criação do primeiro Centro Nacional de Vacinas. Esses eventos aconteceram na Cidade Administrativa, sede do governo de Minas. Depois, ele se reuniu com empresários antes de retornar a Brasília.