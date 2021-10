Divergências adiam relatório

Senadores do G7 da Comissão do Senado mostraram discordâncias em relação à parte dos crimes imputados ao presidente Jair Bolsonaro (foto: Leopoldo Silva/Agência Senado - 29/9/21)





A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid, adiou a apresentação do relatório final. Marcada inicialmente para amanhã, a leitura do texto será feita no dia seguinte (quarta-feira). Já a votação do texto do relator Renan Calheiros (MDB/AL) prevista para quarta, também foi remarcada e será realizada somente na terça-feira da semana que vem, dia 26 de outubro. A decisão foi do presidente da CPI, Omar Aziz (PSD), após trechos do relatório final, de 1052 páginas, redigido por Renan Calheiros vazarem à imprensa. A situação desagradou a membros do G7 e ao próprio Aziz, que chegou a dizer que a divulgação das informações sem o consentimento do grupo foi “deselegante” e que o relatório não poderia ser votado com “o estômago”, uma crítica a alguns pontos vazados no relatório que propõe o indiciamento do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) por 11 crimes.





Entre os pontos de divergência mais polêmicos está a própria quantidade de crimes. Alguns senadores entendem que o número de indiciamentos propostos por Renan podem fugir do palpável em alguns casos. Os outros pontos polêmicos são: a responsabilização do senador Flávio Bolsonaro (Patriota/RJ) pelo crime de advocacia administrativa – por intermediar uma reunião entre o sócio da Precisa Medicamentos, Francisco Maximiano, com o BNDES; o enquadramento de Bolsonaro pelo crime de genocídio contra indígenas.





Em contato com o “Correio Braziliense”, o senador Humberto Costa (PT/CE) afirmou que, de fato, houve discordâncias com relação a conteúdos do texto, como os citados. Segundo ele, deveria ter havido um debate prévio com os outros membros da comissão. “Há uma discordância por ter sido vazado deveria ter tido conversa prévia e algumas das discordâncias em torno de pontos que são importantes a gente discutir antes para sair um relatório consensual. As informações veiculadas na imprensa saíram muito com a visão do Renan e vamos tentar construir um relatório com a opinião de todos”, explicou. Segundo Humberto, alguns pontos polêmicos podem até permanecer no relatório, mas antes, Renan precisa debater o assunto com os senadores do G7 para que haja um consenso.





Pelo Twitter, Omar Aziz trouxe outra versão para os adiamentos em torno do relatório. Segundo o presidente da CPI, caso o texto fosse lido no dia 19 e votado na data seguinte (20), poderia caber ação na justiça pelo curto prazo para análise do documento, e que por isso, a comissão votará o texto somente no dia 26.

Mudanças

Ao Correio, o senador Renan Calheiros entende que as discordâncias como algo natural pelo fato do G7 ser um grupo heterogêneo, com senadores de visões políticas diferentes que se uniram para investigar possíveis crimes e omissões do governo federal no enfrentamento da pandemia. que o adiamento da leitura do relatório, assim como a data de votação, como algo positivo e na função de relator, está “aberto” a receber sugestões dos senadores.





“Acho muito bom (o adiamento), pois nós teremos mais tempo para discutir. A CPI foi uma investigação complexa, feita à luz do dia, com aderência social e que reuniu caminhões de provas. Preciso pacificar essas divergências no grupo após o vazamento. Este grupo (G7) é heterogêneo e é natural que haja divergência em algum ponto. Como relator minha dedicação será total para contemplar a maioria no próprio texto e pelo que tenho visto no noticiário os pontos de diferença são poucos e vamos trabalhar para ajustá-los”, disse.





Renan Calheiros afirmou também que as acusações da CPI contra crimes praticados pelo presidente Jair Bolsonaro na condução da pandemia podem mudar até a apresentação final do relatório, mas que a prevaricação do presidente está comprovada. “A lista de crimes pode ser modificada daqui para frente. Podemos acrescentar e retirar se for o entendimento da maioria da comissão. É certo que ele prevaricou à medida que ele confessou a existência da conversa com os irmãos Miranda, e que teria pedido a pessoas encaminhamento de providências. Se essas pessoas não encaminharam providências, é óbvio que ele prevaricou”, afirmou Calheiros, em entrevista à GloboNews na tarde de ontem, citando o episódio dos Irmãos Miranda, que disseram à CPI que avisaram Bolsonaro sobre pressões para importação da vacina Covaxin.





Segundo o senador, haverá uma conversa prévia da cúpula da comissão para discutir s tipificações criminais e tipos penais com base no entendimento de juristas consultados pela comissão. “Continuamos discutindo. É necessário que haja uma conversa prévia coletiva, que estava marcada para segunda-feira (hoje) 18, afirmou. Ele disse que entende que a investigação parlamentar é coletiva e que a maioria tem de deliberar sobre os pontos. “Não pode haver individualidade de ninguém em decisão”, afirmou. Calheiros disse que os possíveis indiciamentos serão encaminhados para julgamento pelos órgãos competentes

Mais depoimentos antes do fim

Após as polêmicas, Omar Aziz confirmou também os últimos depoimentos da Comissão Parlamentar de Inquérito. Hoje, familiares de vítimas da pandemia serão ouvidos pela CPI. Segundo o senador Randolfe Rodrigues (REDE/AP), o espaço é também uma forma de homenagear as mais de 600 mil vidas ceifadas pelo coronavírus. No total, serão recebidos sete convidados e todas as regiões do país devem ser representadas durante as oitivas.





Já amanhã, a CPI vai ouvir Elton da Silva Chaves, integrante do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), que estava presente na reunião da Comissão Nacional de Incorporação De Tecnologias no SUS (Conitec). Os senadores buscam maiores informações sobre a retirada de pauta de mais um relatório que condena substâncias como cloroquina e ivermectina no tratamento da COVID-19. Os medicamentos compõem o chamado ‘kit COVID’, utilizado nos “tratamentos” precoce e preventivo, defendidos pelo governo Bolsonaro mesmo após autoridades sanitárias no Brasil e no mundo (como a Anvisa, a OMS e a FDA) apontarem a ineficácia das drogas contra o coronavírus. Diante da retirada do parecer contrário ao kit covid, a CPI quer descobrir se houve pressão do governo federal para que o trecho da reunião fosse podado.