Governo quer prazo maior para avaliar os excluídos

Ministro Gilmar Mendes é o relator da ação movida pelos governadores contra os cortes da União no programa em seus estados (foto: Roberto Jayme/Ascom/TSE - 9/6/17)





O governo federal pediu mais tempo para analisar o requerimento dos estados do Nordeste contra o corte no pagamento do Bolsa-Família a milhares de beneficiários da região. Os governadores nordestinos reclamam de um suposto tratamento desigual no cancelamento do auxílio e no recebimento de novos cadastros em relação aos estados do Sul e do Sudeste, regiões mais ricas do país.





Membros do Ministério da Cidadania, pasta responsável pela gestão do programa, e da Advocacia-Geral da União (AGU), que defende judicialmente os interesses do Planalto, se reuniram com representantes dos estados do Nordeste em audiência de custódia virtual na sexta-feira, para tentar chegar a um acordo, mas ainda não houve definição. A União pediu prazo de cinco dias úteis para apresentar um parecer. A reunião foi agendada pelo ministro Gilmar Mendes, relator da ação movida pelos governadores no Supremo Tribunal Federal (STF) para tentar derrubar os cortes no Bolsa-Família.





Os estados concordam com a suspensão no pagamento apenas para famílias que tiverem irregularidades no cadastro, como indícios de fraudes, renda excessivamente alta e posse em cargos políticos, o que abrange um universo de 22 mil pessoas. A AGU, por sua vez, diz que o governo federal precisa priorizar atendimentos em razão do aumento da pobreza na esteira da crise causada pela pandemia.





O governador do Piauí, Wellington Dias, que dirige o Consórcio Nordeste, também participou da reunião. Ele afirma que os estados aceitaram ‘de boa-fé’ comparecer na audiência e sugeriu a alternativa de ajustar a proposta orçamentária junto ao Congresso. “Precisamos olhar para as pessoas que têm o direito e não recebem o direito. E, também, contra uma verdadeira discriminação que tem contra o Nordeste”, disse após encontro.





“Aqui ficou também a alternativa para que, a exemplo de outras situações anteriores, como com o ICMS para política de exportação, onde houve um acordo com o prazo dado ao Executivo nacional, ao Congresso Nacional, que resultou numa legislação que permitiu o cumprimento do entendimento. Orçamento, neste caso, para os mais pobres, eu acho que há boa sensibilidade do Congresso Nacional e espero do Executivo”, acrescentou o governador.

Auxílio

A discussão sobre as exclusões no Bolsa-Família ocorre no momento em que o auxílio emergencial chega ao fim e no qual há aumento das pessoas em situação de insegurança alimentar, um contingente de mais de 50 milhões de pessoas. Continuam as discussões em torno do novo programa social do governo, o Auxílio Brasil, que vai substituir o Bolsa-Família e o auxílio emergencial. Não aprovado no Congresso ainda, depende de uma fonte de recursos para pagar o beneficio de R$ 300 para 17 milhões de famílias (cerca de 50 milhões de pessoas).





O relator da medida provisória que cria o Auxílio Brasil, deputado Marcelo Aro (PP-MG), disse, na sexta-feira, que não aceitará incluir em seu parecer uma proposta de “auxílio temporário”, como tem sido discutido na equipe econômica e no Congresso para turbinar as políticas sociais sem esbarrar em amarras legais. Dentro do governo, já se fala no envio de uma nova medida provisória para implementar o “plano B”.





Marcelo Aro disse ainda que espera concluir seu relatório na próxima semana. Em entrevista ao Correio Braziliense, ele afirmou que, com base em conversas que tem mantido com líderes partidários, deputados e senadores, já estão definidos alguns pontos do seu parecer – como o de que o futuro programa social manterá o pagamento do benefício mesmo se a pessoa atendida conseguir um emprego.





O relator afirmou que o valor do benefício do Auxílio Brasil deverá ser mesmo de R$ 300 e que o custo anual do novo programa será de R$ 60 bilhões, valor que vai incorporar os R$ 34,7 bilhões gastos anualmente com o programa social atualmente em vigência, que atende a 14 milhões de pessoas. O deputado também disse que não vê “sentido” na ideia do governo de, possivelmente, prorrogar o auxílio emergencial, cujos últimos depósitos serão feitos neste mês. Segundo ele, o Auxílio Brasil já poderá começar a ser pago em novembro.