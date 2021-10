Ultimato para Minas aderir ao regime fiscal

Ministro do Supremo, Luís Roberto Barroso pode cassar liminar que permite ao estado não pagar débitos se não houver inclusão no RRF (foto: Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil - 15/11/20)





Seis meses. Esse é o prazo dado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) para Minas Gerais não se afundar em um volume ainda maior de dívidas e aderir ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF), criado para desafogar estados em crise financeira. Na prática, o estado hoje não paga seus débitos (cerca de R$ 140 bilhões) graças a uma liminar em curso no Supremo. Porém, essa decisão será cassada em seis meses pelo ministro Luís Roberto Barroso caso Minas não consiga aderir ao RRF. Essa adesão, porém, depende da articulação do governo junto à Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG).





Desde 2019, um projeto de lei sobre a questão tramita na Casa, mas não houve consenso entre os deputados. Em março, o governo enviou um substitutivo à ALMG para atualizar o projeto de 2019 com as novas diretrizes do Regime de Recuperação Fiscal, que foram atualizadas em janeiro último. Já no último dia 1º, o governo Zema protocolou um pedido de tramitação em regime de urgência para tentar agilizar a adesão. Oficialmente, o Executivo estadual pede “sensibilidade” aos deputados.





Mas, a relação do governador com os deputados não anda bem. Houve muito desgaste nos últimos meses, com Zema chamando alguns parlamentares de “mercenários”. A tramitação do projeto que garantiu repasse da Vale aos municípios por meio do acordo da tragédia de Brumadinho também intensificou as tensões entre Executivo e Legislativo.





Caso Minas não faça parte do programa de recuperação fiscal e a liminar seja cassada, o estado vai precisar se virar para desembolsar, de uma só vez, R$ 26 bilhões. “Essa situação comprometeria inclusive a manutenção da prestação de serviços de saúde, educação e segurança”, informou o governo em nota no início do mês. Em 16 setembro, Zema disse, em visita a Montes Claros, no Norte de Minas, que o estado “muito provavelmente” vai aderir ao RRF. "E, com certeza, os poderes vão ver que o Regime de Recuperação Fiscal passou por profundas alterações no início deste ano, sendo muito diferente do antigo, e deverá ser o melhor caminho a ser adotado por Minas Gerais”, assegurou.





Em 13 de setembro, Zema também se reuniu com o presidente da Assembleia, deputado estadual Agostinho Patrus (PV), para discutir o tema. Na conversa, ficou decidido que técnicos do governo estadual atuariam no levantamento de informações e dados para buscar uma solução que mantenha o pagamento da dívida suspenso. Profissionais dos demais poderes de Minas também participariam dos trabalhos. Além de integrantes do governo, os tribunais de Justiça e de Contas e a Defensoria Pública de Minas Gerais fazem parte das articulações. Os presidentes do TJMG e do TCE, Gilson Lemes e Mauri Torres, e o defensor público-geral de Minas Gerais, Gério Patrocínio, já se reuniram com Zema e secretários com o RFF em pauta.

Dívida pode crescer

A cassação da liminar do STF em seis meses também ampliaria as dívidas de Minas Gerais. Atualmente, há um passivo de R$ 30 bilhões não pagos durante a suspensão, sendo que R$ 4,5 bilhões são de encargos de inadimplência. Caso não haja a adesão até o ano que vem, esse passivo subiria para R$ 7,5 bilhões. A partir da adesão ao Regime de Recuperação Fiscal, no entanto, esse passivo com encargos de inadimplência seria eliminado. “Outro ponto muito importante é a volta do pagamento da dívida de maneira escalonada, possibilitando assim um maior planejamento financeiro para o estado”, ressalta o governo.





Em nota divulgada à imprensa ontem, o governo destacou que, mesmo com a crise financeira por conta das dívidas elevadas, “vem alcançando avanços, como o pagamento de dívidas com municípios, a regularização da data de pagamento dos salários dos servidores no quinto dia útil e do passivo de férias-prêmio e a incorporação de abono ao vencimento básico dos servidores da educação básica, entre outros”.





A adesão ao RFF não impede uma eventual recomposição salarial de servidores do estado nem a realização de concursos públicos. O regime também não obriga Minas a privatizar empresas públicas, como a Cemig e a Copasa. De acordo com o governo, isso só acontecerá com “a devida discussão com a sociedade, o Legislativo e os demais poderes”.