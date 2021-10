CPI desiste de Queiroga e confirma relatório dia 20

Comissão Parlamentar de Inquérito no Senado completa hoje seis meses e entra agora na sua reta final (foto: Jefferson Rudy/Agência Senado - 18/6/21)





A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID no Senado desistiu de ouvir o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. “Não vai contribuir muito. Palco para bolsonarista”, disse o presidente da CPI, senador Omar Aziz (PSD-AM). O ministro seria ouvido pela terceira vez. Os senadores pretendiam obter de Queiroga informações como as relacionadas ao calendário de vacinação contra COVID em 2022. Algo que foi respondido por escrito pelo ministro na semana passada. A decisão foi tomada em reunião ontem pela cúpula da CPI.





O depoimento do ministro estava previsto para acontecer na próxima segunda-feira. No lugar dele, a comissão quer ouvir na segunda o médico Carlos Carvalho, que coordenou um estudo contra o uso do chamado “kit COVID”, que é defendido pelo governo federal e usa substâncias com ineficácia comprovada no tratamento do coronavírus, como cloroquina e ivermectina. A convocação do médico ainda precisa ser votada pela CPI.





O consultor foi contratado pelo Ministério da Saúde para participar da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias (Conitec). O comitê deveria ter retirado substâncias como a cloroquina da lista do Ministério da Saúde que indica medicamentos para tratamento do novo coronavírus. Membros da Conitec também podem ser convocados. Carvalho, que teve sua contratação indicada por Queiroga, assumiu a responsabilidade sobre o adiamento da apresentação da análise que contraindica o uso da cloroquina e da ivermectina para combater a COVID-19.





Segundo informações da CPI, a retirada do trecho da reunião da Conitec teve interferência do Palácio do Planalto. O vice-presidente da CPI, Randolfe Rodrigues, afirmou que o resultado – que acompanha autoridades de Saúde de todo o mundo – frustrou as expectativas do governo e teria irritado o presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Com isso, Queiroga teria determinado a retirada do relatório, que seria analisando no início deste mês. A Conitec é um órgão criado pelo Ministério da Saúde em de abril de 2011 para dar assistência terapêutica sobre a incorporação de tecnologias e medicamentos em saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS)





Cronograma A CPI da COVID completa nesta hoje seis meses desde sua instauração no dia 13 de abril. De lá para cá, muitos depoimentos, quebras de sigilo e investigações foram contempladas pela comissão, que tem fim previsto para o próximo dia 20, quando haverá a votação do relatório do senador Renan Calheiros (MDB/AL), que será lido um dia antes. Sem reuniões programadas para esta semana (de 11 a 15 de outubro), o relator Renan Calheiros e os senadores da oposição terão tempo para afinar os últimos detalhes do relatório que será apresentado no dia 19 de outubro.





Durante coletiva realizada no último dia 7, Renan Calheiros afirmou que a CPI tinha 37 investigados em sua lista. O relator afirmou ainda que mais de 40 pessoas devem ser responsabilizadas no relatório final, entre elas o presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Renan disse que a CPI não poderia “falar grosso na investigação e miar no relatório”.





Na semana passada, o vice-presidente da CPI, Randolfe Rodrigues (REDE/AP), detalhou os desdobramentos do período “pós-CPI”, após a apresentação do relatório final. No dia 21 de outubro – um dia depois da votação do relatório de Calheiros –, o texto será levado à Procuradoria-Geral da República, caso seja aprovado pela maioria dos integrantes da Comissão.





Em seguida, no dia 26, os membros da CPI vão se reunir com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP/AL) para protocolar um pedido de impeachment contra Bolsonaro. No mesmo dia o texto será encaminhado à Procuradoria de República do Distrito Federal para que tome as medidas cabíveis com relação aos indiciados sob sua jurisdição; nos dias 27 e 28 de outubro, a CPI vai entregar o texto à força-tarefa do Ministério Público de São Paulo para dar sequência à eventual ação penal – em especial no caso da Prevent Senior.





Randolfe disse, ainda, que a cúpula da Comissão pretende levar o relatório até o Tribunal Penal Internacional, em Haia, na Holanda. Ele é responsável pelo julgamento de acusados de crimes contra a humanidade, como genocídio, por exemplo. (Com Israel Medeiros e Tainá Andrade)





Impacto além do prazo da comissão





Analistas avaliam que enquanto a CPI da COVID esteve em funcionamento foi responsável por equilibrar o noticiário político, que antes era pautado pelas palavras, ações e ataques do presidente Bolsonaro. Para eles, o ritmo do jogo político era, de certa forma, ditado pelo mandatário, que sempre se utilizou da política do enfrentamento e de cortinas de fumaça como parte de seu arsenal. Diante de diversas linhas de investigação abertas pela Comissão para apurar indícios de irregularidades envolvendo o governo, o presidente Bolsonaro se viu obrigado a mudar de estratégia e pautar suas ofensivas e sua narrativa com base no que ocorria na CPI. Os diversos escândalos revelados pela CPI – somada à grave crise econômica que se abateu sobre o país – levaram o Bolsonaro ao seu pior momento em termos de popularidade desde que assumiu, em 1º de janeiro de 2019.





Na última pesquisa Ipec, divulgada no fim de setembro, o governo atingiu o pior índice do estudo de popularidade realizado pelo instituto, com 53% de reprovação – uma diferença de quatro pontos percentuais para cima com relação à pesquisa anterior. Aqueles que aprovam a gestão Bolsonaro somam apenas 22%, contra 24% do último levantamento.





“Uma das grandes mudanças que a CPI trouxe na pauta política foi justamente ela mesma ser capaz de ditar a pauta política. Até então nós tínhamos um protagonismo total do presidente Bolsonaro na construção dessa agenda dos debates políticos que seriam publicados na imprensa e a CPI da COVID conseguiu mudar um pouco, tirando um pouco desse protagonismo do presidente no cenário político, sendo ela mesma a produtora de notícias, a produtora de informações para a sociedade”, explica o professor e mestre em ciência política, Valdir Pucci.





Com repercussão e força política própria, a CPI expôs informações que custaram caro a Jair Bolsonaro, como a demora para comprar vacinas e a falta de respostas às dezenas de tentativas de contato feitas pela Pfizer, a propaganda do chamado “tratamento precoce”, a revelação de que o Ministério da Saúde negociou vacinas superfaturadas da Covaxin com a intermediária Precisa Medicamentos e o escândalo recente com a Prevent Senior, que, segundo depoimentos à Comissão, utilizava seus pacientes como cobaias em experimentos com substâncias como cloroquina, ivermectina, azitromicina e até ozônio no tratamento do coronavírus.





Fantasma





Enquanto a Comissão durou, os senadores do chamado “G7” – a cúpula da CPI – trabalhavam com a tese de que o Bolsonaro, alguns de seus ministros e aliados na administração pública federal, fizeram a situação do país na pandemia degringolar. Com grande audiência – sendo constantemente um dos assuntos mais comentados no Twitter – mesmo após o seu término, o fantasma da CPI deve continuar assombrando Jair Bolsonaro durante a campanha eleitoral no ano que vem. Para o cientista político André Rosa, o presidente da República pode sofrer algo parecido com aquilo que sofreram os petistas com relação à Operação Lava-Jato.





“A CPI da COVID será objeto de grande repercussão nas eleições e também na formação das preferências do eleitor na hora da escolha do voto. Tal como a operação lava-jato, que impulsionou a candidatura de Jair Bolsonaro, será a da covid-19 que proporcionará aos concorrentes o combustível da propagação de campanha negativa em detrimento da gestão do atual presidente”. Outro grande impacto que certamente vai tirar votos de Bolsonaro, segundo Rosa, será o tempo desperdiçado tentando defender a gestão da pandemia.





Lista dos investigados

Coronel Antônio Elcio Franco (ex-secretário executivo do Ministério da Saúde) Arthur Weintraub (ex-ministro da Educação) Carlos Wizard (empresário) Eduardo Pazuello (ex-ministro da Saúde) Emanuel Catori (sócio da Belche) Ernesto Araújo (ex-ministro do Itamaraty) Wajngarten (ex-secretário especial da Presidência) Francisco Maximiano (dono da Precisa Medicamentos) Helio Angotti (secretário do Ministério da Saúde) Alves Filho (representante da Vitamedic) Luciano Dias (tenente-médico da Marinha) Marcellus Campêlo (ex-secretário de Saúde do Amazonas) Marcelo Queiroga (ministro da Saúde) Mayra Pinheiro (secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do MS e integrante do gabinete paralelo) Nise Yamaguchi (médica membro do gabinete paralelo) Paolo Zanotto (virologista) Ricardo Barros (líder do governo na Câmara) José Ricardo Santana (ex-secretário de Medicamentos da Anvisa) Roberto Dias (ex-diretor de logística do Ministério da Saúde) Tulio Belchior (advogado da Precisa Medicamentos) Cristiano Carvalho (representante da empresa Davatti Medical Supply no Brasil) Emanuela Medrades (funcionária da Precisa Medicamentos) Coronel Hélcio Bruno (presidente da ONG Instituto Força Brasil) Coronel Marcelo Bento Pires (ex-coordenador do Plano Nacional de Operacionalização das Vacinas contra a COVID-19 do Ministério da Saúde) Luiz Domingheti (lobista/cabo da PM) Luciano Hang (empresário) Onyx Lorenzoni (ministro do Trabalho e Previdência) Osmar Terra (deputado federal e membro do gab. Paralelo) Regina Célia Oliveira (servidora da Saúde) Marconny Faria (lobista) Wagner Rosário (ministro da CGU) Pedro Batista Junior (diretor da Prevent Senior) Marcos Tolentino (advogado) Danilo Trento (empresário apontado como sócio oculto da Precisa) Otávio Fakhoury (empresário) Allan dos Santos (blogueiro bolsonarista) Mauro Ribeiro (presidente do CFM)