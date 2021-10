STF nega obrigar sabatina

Ministro Ricardo Lewandowski alegou que o Judiciário não pode interferir no regimento do Senado (foto: Nelson Jr./SCO/STF - 10/10/17)





O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou o pedido para obrigar o senador Davi Alcolumbre (DEM-AP), presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), a marcar a sabatina do ex-advogado-geral da União André Mendonça para a vaga aberta na Corte. Após ouvir esclarecimentos do senador, o ministro concluiu que a análise da indicação é assunto interno do Senado Federal e não cabe intervenção do Judiciário. “A jurisprudência desta Suprema Corte, em observância ao princípio constitucional da separação dos poderes, é firme no sentido de que as decisões do Congresso Nacional levadas a efeito com fundamento em normas regimentais possuem natureza interna corporis, sendo, portanto, infensas à revisão judicial", escreveu.





A decisão foi tomada em um mandado de segurança movido pelos senadores Alessandro Vieira (Cidadania-SE) e Jorge Kajuru (Podemos-GO). Eles dizem que a conduta de Alcolumbre é 'abusiva' e comparam o pedido a outro atendido pelo Supremo em abril, quando a Corte mandou o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), instalar a CPI da Covid.





Em manifestação enviada ao STF, Alcolumbre justificou a demora: ele afirma que ainda não pautou a sabatina porque não há 'consenso' em torno da indicação. O nome de André Mendonça só seguirá para votação no plenário, onde precisa da maioria absoluta dos votos dos senadores, se for aprovado antes pela CCJ. A escolha do ex-ministro da Advocacia-Geral da União para a vaga aberta com a aposentadoria de Marco Aurélio Mello foi oficializada no início de agosto pelo presidente.





A demora na aprovação de André Mendonça abriu uma crise envolvendo evangélicos e políticos do Centrão, que, diante da dificuldade de Mendonça tentam indicar outro nome. Os evangélicos reagiram e ontem o pastor Silas Malafaia publicou um vídeo, no começo da tarde, no qual critica ministros do Palácio do Planalto que estariam atuando para brecar a sabatina de Mendonça, no Senado Federal. Durante o vídeo, o pastor cita a presença de Flávia Arruda (Secretaria-Geral da Presidência) e Ciro Nogueira (Casa Civil) em um jantar com o relator da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID-19, Renan Calheiros (MDB-AL), um dos principais adversários políticos de Jair Bolsonaro (sem partido). O senador afirmou recentemente vai colocar o presidente e seus filhos na lista de indiciados no relatório final da CPI.





Inicialmente, o pastor havia citado também o nome de Fábio Faria (Comunicações), mas o ministro ligou para o pastor e garantiu não ter participado de jantar algum. Desde domingo, Malafaia vem dizendo que sua revelação seria um “arrasa quarteirão”. O pastor trabalha a favor da sabatina de Mendonça, e consequentemente, para a aprovação de um nome "terrivelmente evangélico" para o STF. Ele explica, contudo, que não partiu dele, ou dos pastores, a indicação do ex-AGU, destacando que a solicitação de um nome com tais características foi do próprio Bolsonaro.





“Isso é uma vergonha, minha gente! Onde nós vamos parar?! Não somos nós pastores que indicamos o André Mendonça, foi o presidente que pediu a indicação. Se o presidente quer indicar alguém terrivelmente católico, ele vai perguntar aos deputados e senadores, ele vai perguntar à imprensa, ou aos bispos? Isso é uma safadeza, é um preconceito e uma tremenda de uma safadeza contra o André Mendonça”, bradou.





“Nós não indicamos líderes. O presidente nos perguntou se ele era terrivelmente evangélico. 'A Folha de S. Paulo' disse que Ciro Nogueira foi jantar com Renan Calheiros, o cara que quer derrubar Bolsonaro. Se o Ciro Nogueira é a favor da indicação de André Mendonça, convoque a imprensa. O senhor é obrigado vir a público dar uma satisfação", disse".