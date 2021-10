''Não posso sancionar uma coisa se não tiver recursos''

''Não me chame de negacionista porque, só em dezembro, em medida provisória, foi um 'checão' de R$ 20 bilhões para tomar a vacina'' - Jair Bolsonaro, presidente da República (foto: Twitter/Reprodução)





O presidente Jair Bolsonaro, que está passando o Feriado no litoral de São Paulo, voltou a justificar o veto a gratuidade de absorventes. Ele afirmou que “não pode fazer o que quer com a caneta presidencial” e voltou a dizer que a decisão ocorreu por falta da indicação da fonte de recursos para custear a proposta. O chefe do Executivo chamou o projeto de “auxílio modess” ao falar sobre o assunto a jornalistas e apoiadores no Guarujá, local onde passa o feriado prolongado. Bolsonaro disse ainda que não pode ser chamado de negacionista e voltou a responsabilizar governadores e prefeitos pela volta da inflação.





“Você sancionaria o 'auxílio modess'? Responde, você sancionaria ou vetaria? Eu sou escravo das leis, eu não posso sancionar uma coisa se não tiver fonte de recursos. Recairia em crime de responsabilidade, estaria respondendo um impeachment agora”, disse. O projeto é de autoria da deputada federal Marília Arraes (PT-PE). O chefe do Executivo ainda ironizou: “Essa deputada federal podia apresentar um projeto para passar o (salário) mínimo para R$ 10 mil por mês”.





“Você não pode apresentar um projeto sem dizer de onde vem o dinheiro. E, se eu sancionar, estou incurso em crime de responsabilidade. Eu não posso fazer o que eu quero com a minha caneta. Um vereador ou deputado pode votar sim ou não no que bem entender, mas se eu sancionar ou vetar o que bem entender, eu respondo. Tem um passagem bíblica que diz: 'Por falta de conhecimento, meu povo pereceu'", acrescentou.





O texto retorna ao Congresso. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), afirmou que o veto é "candidatíssimo a ser derrubado". A bancada feminina na Casa também já afirmou que batalhará pela derrubada da decisão do presidente. No domingo, Bolsonaro afirmou a jornalistas que, caso o Congresso derrube o veto sobre a distribuição gratuita de absorventes, deverá tirar verbas da saúde ou da educação.





O presidente Jair Bolsonaro deixou o Hotel de Trânsito, no Guarujá, por volta das 10h, e foi de moto até a praia da Enseada, onde encontrou apoiadores, visitou um quiosque e posou para fotos. Apesar de estar de capacete sem viseira, ele não usava máscara, acessório obrigatório em todo o estado, para o combate da pandemia do coronavírus e, mais uma vez, promoveu aglomeração, o que também não é recomendado pelas autoridades sanitárias. Depois de visitar o quiosque, na praia, no canto o Tortuga, ele subiu o morro da Península, permaneceu por 10 minutos em um restaurante local e saiu pilotando a moto.





Ao falar com a imprensa, o mandatário reclamou que no domingo ficou uma hora e meia conversando com os jornalistas sobre questões de estratégia. “E só saiu uma coisa que eu fui barrado na Vila Belmiro. Eu nem passei perto da Vila Belmiro”, disse. Sobre a volta da alta inflacionária, Bolsonaro disse que a culpa é dos governantes que mandaram a população ficar em casa durante a pandemia. “O Brasil foi o país que melhor se saiu economicamente em questão da pandemia. Agora muita gente sofreu com o fique em casa e a economia nós vemos depois. Chegou a conta para pagar." E continuou: “Quem quebrou a economia foram governadores e prefeitos, pergunta para eles. Querem botar na minha conta a economia? Bateram em mim até não poder mais no ano passado, a economia a gente vê depois. Estou vendo.”





Sem aborrecer





Questionado sobre as mais de 600 mil mortes no país por COVID-19, em conversa com apoiadores, o chefe do Executivo respondeu que não foi ao local para se aborrecer. Ele passa o feriado prolongado no Forte dos Andradas, acompanhado dos filhos, o vereador Carlos e Laura. “Qual país não morreu gente? Qual país não morreu gente? Qual país não morreu gente? Responda! Deixa de… Olha, não vim me aborrecer aqui, por favor”, rebateu. “Isso aí”, ovacionaram bolsonaristas que ouviam a conversa.





Bolsonaro disse ainda que não pode ser chamado de negacionista, pois o governo desembolsou verbas para vacinas. “Não me chame de negacionista porque, só em dezembro, em Medida Provisória, foi um 'checão' de R$ 20 bilhões para tomar a vacina”, alegou. O Brasil chegou, no último dia 8, à trágica marca de 600 mil mortes pela COVID-19. Esse número foi alcançado pouco mais de três meses e meio depois de cravar meio milhão de vidas perdidas. No período mais crítico da pandemia, o país chegou a registrar mais de 4 mil óbitos por dia.





Ao ser indagado sobre as medidas do governo para conter a crise hídrica, o presidente ironizou: “Liguei para São Pedro”. “O senhor trouxe frente fria”, brincou um bolsonarista. “Pé frio”, disse outro. O presidente rebateu: “Frente fria, não. Trouxemos chuva para o Brasil todo. Estamos na maior crise, quer dizer, acabou praticamente, maior crise hidrológica dos últimos 90 anos. Todo mundo estava sofrendo com isso, vem inflação atrás, energia cara. Agora, isso tudo vem daquela política que vocês apoiaram da imprensa: 'fique em casa e a economia a gente vê depois'”. Muita gente apoiou isso daí. Estão pagando a conta agora e querendo jogar a culpa em mim. Não dá para fazer milagre", emendou.





“Que medidas foram tomadas em relação a crise hídrica? Qual a importância das chuvas nesse período?", perguntou uma mulher. “Eu liguei para São Pedro”, ironizou Bolsonaro. O chefe do Executivo chegou à Baixada Santista na noite de sexta-feira, após participar da 1ª Feira Brasileira do Nióbio, em Campinas. Ele está hospedado no Forte dos Andradas. Sem agenda oficial, a expectativa é de que ele retorne a Brasília amanhã.