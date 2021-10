Bolsonaro ameaça tirar dinheiro da saúde e educação

''Quando você apresenta um projeto que tem despesas, tem que apresentar fontes de custeio. Se eu sancionar, estou incurso em crime de responsabilidade'' - Jair Bolsonaro, presidente da República (foto: Twitter/Reprodução)





O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) disse, ontem, que se o Congresso Nacional derrubar o veto à distribuição gratuita de absorventes higiênicos, será preciso cortar verbas da saúde e da educação para custear os repasses. A declaração foi dada em entrevista coletiva no Guarujá (SP). No sábado, o governo federal emitiu nota garantindo a formulação de projeto para distribuir os protetores femininos. Durante a agenda no litoral paulista, o presidente afirmou ter sido impedido de assistir, no estádio, à vitória por 1 a 0 do Santos sobre o Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro. Sem se imunizar contra a COVID-19, ele não pôde apresentar o passaporte vacinal, item obrigatório para acompanhar futebol em São Paulo.





Bolsonaro se ampara nos custos da compra dos absorventes para justificar o veto. Segundo ele, o texto, apresentado pela deputada federal Marília Arraes (PT-PE), não apresenta a origem dos recursos necessários para adquirir os insumos. “Se o Congresso derrubar o veto, vou tirar dinheiro da Saúde e da Educação. Vai ter que tirar de algum lugar”, disse. Segundo o presidente, eventual aval à distribuição de absorventes, nos termos do projeto aprovado pelo Parlamento, poderia ocasionar impeachment. “Quando você apresenta um projeto que tem despesas, tem que apresentar fontes de custeio. Se eu sancionar, estou incurso em crime de responsabilidade”.





O repasse dos protetores compõe a proposta que cria o Programa de Fornecimento de Absorventes Higiênicos. Bolsonaro suprimiu artigos sobre a distribuição gratuita. A oferta de cuidados básicos de saúde menstrual em escolas públicas de ensino médio e de anos finais do ensino fundamental também acabou barrada, sob a justificativa de ferir a “autonomia das redes e estabelecimentos de ensino”.





No ano passado, a deputada federal Tábata Amaral (PDT-SP), uma das defensoras da instalação de robusta política menstrual, estimou que a distribuição de absorventes geraria gasto de aproximadamente R$ 119 milhões ao ano. Ontem, porém, Bolsonaro afirmou que seriam “bem mais de R$ 100 milhões” em despesas. “Se tiver fontes de receita, sem problema nenhum (distribuir absorventes). Sei da dificuldade de comprar, mas fazem o cálculo com o preço lá embaixo. Mas não é verdade. Não é real”, falou.





A rejeição presidencial foi publicada em 7 de outubro. O Congresso Nacional ainda tem cerca de um mês para derrubar a decisão. O presidente do Legislativo, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), afirmou que o veto é “candidatíssimo” a ser revertido. Anteontem, ao garantir a construção de plano para amparar mulheres em situação de criticidade menstrual, a Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República (Secom) negou a existência de desprezo à pauta. “Atribuir os vetos do presidente a um descaso para com as mulheres não passa de uma narrativa falsa e inconsistente”.





Sem futebol e sem Mourão





Bolsonaro cumpre uma série de compromissos em solo paulista. Uma das ideias, segundo ele, era ir à Vila Belmiro, estádio do Santos. A necessidade do passaporte da vacina, obrigatoriedade imposta pelo governador João Doria (PSDB), deixou o presidente irritado. “Por que cartão, passaporte, da vacina? Eu queria ver o jogo do Santos agora. Me falaram que tem que estar vacinado. Por que isso?”, criticou. Por ora, os estádios paulistas podem receber até 30% da capacidade total. A gestão estadual pretende autorizar a abertura de todos os setores das arenas no próximo mês. “Eu tenho mais anticorpos do que quem tomou a vacina”, emendou Bolsonaro.





O presidente comentou, também, sobre a decisão de não escalar o vice-presidente, Hamilton Mourão (PRTB), para liderar a delegação brasileira que vai à Cúpula do Clima (COP26) da Organização das Nações Unidas (ONU), em novembro. O posto será de Joaquim Leite, ministro do Meio Ambiente. “O presidente sou eu. Quando ele for presidente, ele vai para lá. Eu não abro mão das minhas responsabilidades. Você gostou do meu discurso na ONU? Falei de tratamento precoce. Não vou fazer discurso broxa, de subserviência. Você não percebeu que eles querem a Amazônia?”, afirmou.





Houve tempo para Bolsonaro tratar do marco temporal indígena, que define a demarcação de terras. Ele teme que a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) seja desfavorável a setores do agronegócio. "Para quê terra indígena? Marco temporal, se perdermos a guerra lá (no STF) o nosso agronegócio vai levar uma paulada. Vamos ter que demarcar uma nova região equivalente à localização geográfica do Sudeste e o Brasil anulará metade do agronegócio. Vai faltar comida para nós, vai aumentar os preços, teremos uma crise enorme e essas pautas não são o máximo".