Senado prorroga MPs, inclusive a que cria novo programa social do governo

Brasília – O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), prorrogou por 60 dias a vigência de quatro medidas provisórias, entre elas a MP 1.061/2021,que substitui o programa Bolsa-Família pelo Auxílio Brasil. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União de ontem. As outras medidas são as seguintes: a MP 1.060/2021, que repassa R$ 3,5 bilhões para acesso à internet na rede pública de educação; a 1.063/2021, que altera o modelo de comercialização de etanol nos postos de combustíveis; e a 1.062/2021, que libera R$ 9,1 bilhões para o combate à pandemia. Todas passam a valer assim que publicadas pelo Executivo, mas perdem validade se o Congresso não aprová-las num prazo de 120 dias.





A MP do Auxílio Brasil perderia a validade no próximo domingo. O texto, que é relatado na Câmara pelo deputado Marcelo Aro (PP-MG), estabelece o início de pagamento do novo auxílio em novembro, com três modalidades de benefício básico: primeira infância; famílias com jovens de até 21 anos; e, por último, auxílio para a superação da extrema pobreza. Neste último caso, se após receber os benefícios anteriores a renda mensal per capita da família não superar a linha da extrema pobreza, ela terá direito a um apoio financeiro sem limitações relacionadas ao número de integrantes do núcleo familiar.





O programa também inclui seis benefícios acessórios, que poderão ser somados ao valor recebido, desde que cumpridos determinados requisitos adicionais: Auxílio Esporte Escolar; Bolsa de Iniciação Científica Júnior; Auxílio Criança Cidadã; Auxílio Inclusão Produtiva Rural; Auxílio Inclusão Produtiva Urbana; e o Benefício Compensatório de Transição. A medida também determina que o novo auxílio terá um bônus para quem conseguir emprego e sair da faixa de enquadramento do programa, sendo os beneficiários mantidos na folha de pagamento por mais 24 meses. Os valores do Auxílio Brasil ainda não estão definidos. Atualmente, o Bolsa-Família é de R$ 189. Segundo o presidente Jair Bolsonaro, haverá um aumento de, no mínimo, 50% no valor médio, o que elevaria o benefício para R$ 283,50.





A MP 1.061 também estabelece que o Programa Alimenta Brasil substituirá o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), ao consolidar normas já existentes. Segundo o Executivo, a medida garante transparência e visibilidade às compras públicas da agricultura familiar. Nesse programa, o governo comprará alimentos produzidos pela agricultura familiar, com a proposta de garantir renda mínima aos produtores. Agricultores em situação de pobreza e de extrema pobreza receberão, ainda, o Auxílio Inclusão Produtiva Rural, por até 36 meses.