Bolsonaro esteve em Minas para liberar recursos para o metrô de Belo Horizonte e para a criação do Centro Nacional de Vacinas

Durante visita a Minas Gerais para sancionar a liberação de recursos para o metrô e da criação do Centro Nacional de Vacinas , o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) disse que se considera 'um mineiro de coração'

"Eu me sinto um mineiro e torcedor do América , o time do coração dos mineiros. Estamos na semana de 1000 dias e Minas Gerais tinha que fazer parte dessas viagens pelo Brasil".