A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) iniciou pouco depois das 10h30 desta quarta-feira a reunião para coletar o depoimento do empresário Luciano Hang. Ele foi convocado após envolvimento com o "gabinete paralelo" do governo do presidente Jair Bolsonaro e o caso Prevent Senior. Foi num dos hospitais da rede que a mãe do empresário, Regina Hang, de 82 anos, morreu, em fevereiro deste ano, e teve o atestado de óbito fraudado.