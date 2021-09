Advogada cita pacto e ''gabinete paralelo''

Bruna Morato relatou denúncia de ex-médicos da empresa e confirmou alteração de dados de pacientes para atender o governo (foto: Roque de Sá/Agência Senado)





A advogada Bruna Morato, que representando os médicos denunciantes da Prevent Senior citou ontem na CPI da COVID que a empresa tinha um pacto pró-cloroquina com o chamado “gabinete paralelo” e uma relação de proximidade com o Ministério da Saúde e o governo federal. “Foi essa segurança que fez nascer neles o interesse de iniciar um protocolo experimental, cientes de que não seriam investigados ou averiguados pelo ministério”, disse a advogada. Bruna Morato revelou ainda que os médicos eram obrigados a prescrever o “Kit COVID”, com medicamentos sem eficácia, e tinham que cartar o “hino de empresa”. A depoente revelou ainda instalações provisórias e um sistema de liberação de leitos de UTI existentes na Prevent.





Ao fim do depoimento, no qual confirmou que o atestado de óbito da mãe do empresário Luciano Hang foi alterada, Bruna Morato pediu para ser incluída no grupo de proteção às testemunhas. “Eu tenho grande preocupação com o que vai acontecer com a minha vida depois do dia de hoje (ontem). Se for possível fazer essa solicitação eu agradeço”, disse ao fazer a solicitação de proteção policial. Foi assim que Bruna Morat finalizou o depoimento à CPI da COVID.





Pela manhã e tarde, ela explicou as denúncias dos médicos da Prevent Senior. Segundo ela, um diretor clínico explicou que Pedro Batista Júnior, diretor-executivo da Prevent Senior, estava preocupado com as críticas que o ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta fazia direcionadas à operadora de saúde. Por esse motivo, tentou se aproximar do Ministério da Saúde por meio de um parente da autoridade, mas sem sucesso. Ao tentar outra via de acesso, foi informado de que “havia um conjunto de médicos que estava assessorando diretamente o governo federal e que esse conjunto estava de acordo com os interesses do Ministério da Economia”.





“O que me explicaram foi o seguinte: existe um interesse do Ministério da Economia para que o país não pare. Se nós entrarmos nesse sistema de lockdown, nós teremos um abalo econômico muito grande”, disse a advogada. Portanto, de acordo com ela, existia um plano para que os brasileiros pudessem sair às ruas sem medo. Por meio do toxicologista Antony Wong; da imunologista Nise Yamagushi; e do virologista Paulo Zanoto, o coronavírus seria tratado com menos contundência.





A Prevent Senior seria usada para colaborar com as informações amplamente divulgadas por esses especialistas. “Ou seja, que é possível você utilizar um determinado tratamento como proteção. A população, em geral, quando escuta a palavra 'prevenção' se encoraja a sair e fazendo isso se expõe ao vírus. Ainda que doentes, as pessoas teriam a esperança de que não iriam falecer daquilo”, conclui.





A advogada informou que essa era uma estratégia de “alinhamento ideológico” que configura como uma “denúncia de pacto”. “Em nenhum momento ouvi falar da pessoa do ministro da Economia. O que eu ouvia falar era de um “alinhamento ideológico”. O que eles tinham que fazer era conceder esperança para que essas pessoas saíssem às ruas. A esperança era a hidroxicloroquina. Ainda de acordo com Morato, a Prevent Senior validava dados equivocados do governo federal.





Contenção de gastos A advogada expôs que um dos motivos para que a operadora utilizasse o “kit COVID” era pela contenção de gastos. A revelação repercutiu entre os senadores presentes na comissão, entre eles, o vice-presidente Randolfe Rodrigues (REDE/AP), que afirmou ter ficado “impactado” e com “náuseas” com a informação. “Uma estratégia da Prevent para redução de custos, uma vez que é muito mais barato para a operadora de saúde disponibilizar esses medicamentos do que efetivamente fazer a internação desses pacientes”, explicou o senador. Segundo a CPI, clientes da Prevent recebiam o kit Covid após fechar o plano pelo telefone ou por teleatendimento.





A advogada ainda ressaltou que alguns pacientes recebiam o tratamento após o segundo dia de sintomas, chamado de “Golden Day”. Ela disse que não existia confirmação de PCR, obrigatoriedade de eletro, como o protocolo de manejo obrigava, devido ao fluxo de pacientes na segunda onda da COVID. “Então os pacientes recebiam o kit de tratamento e de um modo muito estranho, se estendia ao período de internação e era combinado com outras experiências. Assim denomino não como experiência científica porque sem a autorização do CONEP não tenho como nominar sendo pesquisa científica”, declarou.





*Estagiárias sob supervisão da subeditora Ellen Cristie