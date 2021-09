Advogada confirma que certidão óbito da mãe de Luciano Hang foi alterada

De acordo com ela, a mãe do empresário bolsonarista foi submetida ao uso do 'kit COVI'. Hang negou essa informação em vídeo onde ele lamentou a morte da mãe."A causa do óbito da senhora Regina é desassociada da informação. Ela morre de falência múltipla dos órgãos, segundo o atestado de óbito, decorrente de um choque hemorrágico. Contudo, a evolução do prontuário mostra que ela foi internada por COVID”, disse. “Até o final, todas as doenças que ela teve decorrentes da internação estão relacionadas à COVID, o que infringe a determinação do Ministério da Saúde em informar a ocorrência desse fato em documentos públicos", afirmou.O prontuário médico da mãe do empresário bolsonarista afirma que ela morreu em consequência de uma pneumonia bacteriana e não cita a COVID-19, motivo pelo qual foi internada na unidade hospitalar Sancta Maggiore (em São Paulo), como causa da morte.