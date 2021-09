Na agenda dos mil dias de governo, Bolsonaro e Lira vão entregar moradias em AL

No roteiro de viagens para comemorar os mil dias de governo, o presidente Jair Bolsonaro vai marcar presença nesta terça-feira em evento com seu aliado e presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), para a entrega de 400 casas do Residencial Dr. Marcelo Vilela, em Teotônio Vilela, interior de Alagoas. O início do evento está previsto para as 15h30.



Antes de seguir para Alagoas, o chefe do Executivo tem compromisso agora pela manhã na Bahia, na cidade de Teixeira de Freitas, para participar da inauguração da Estação Cidadania, de entrega de títulos de propriedades rurais e de anúncio de duplicação da BR-116 e da BR-101. Depois do evento programado no reduto eleitoral de Lira, Bolsonaro retorna a Brasília, com chegada prevista para as 19h40.