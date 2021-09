Bolsonaro testa negativo para covid-19, diz Secom

O presidente da República, Jair Bolsonaro, testou negativo para Covid-19 neste domingo, dia 26. Com a confirmação de que está livre da doença, o mandatário deverá retomar as atividades presenciais a partir desta segunda-feira, 27. Segundo apurou o Estadão, o teste foi realizado na residência oficial de Bolsonaro, o Palácio da Alvorada, onde ele está cumprindo isolamento desde que voltou dos Estados Unidos. As informações foram confirmadas em nota da Secretaria de Comunicação (Secom) do Planalto.



O teste de Covid de Bolsonaro foi uma recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e o método usado foi o RT-PCR, considerado o mais preciso para detectar a infecção pelo vírus. O teste consiste em uma espécie de "cotonete", chamado de swab, que é introduzido no nariz da pessoa.



O resultado é quase instantâneo. A aplicação do teste foi necessária porque parte da comitiva de Bolsonaro aos EUA testou positivo para a doença nos últimos dias - caso do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e do filho do presidente, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP). Um diplomata que acompanhava o grupo também testou positivo para a doença.



O presidente esteve em Nova York para participar da Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU), onde fez o tradicional discurso de abertura, que cabe ao Brasil. Bolsonaro estava em isolamento no Palácio da Alvorada desde quarta-feira, 22, quando voltou ao país. Agora, com a confirmação de que não está infectado, o presidente voltará às atividades presenciais.



A agenda de Bolsonaro para a semana inclui uma cerimônia alusiva aos mil dias de governo, que se completam neste domingo, 26, e uma série de viagens pelo País para a inauguração de obras. A primeira região a ser visitada deve ser a Nordeste, seguida por Estados da região Norte. Na Bahia, por exemplo, Bolsonaro deve inaugurar obras em 10km de estradas.