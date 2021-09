Filho e ministros com COVID-19

Três pessoas próximas do presidente Jair Bolsonaro testaram positivo para a COVID nesta semana, além do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) informou pelas redes sociais que iniciou tratamento. “Sabemos que as vacinas foram feitas mais rápido do que o padrão. Tomei a 1ª dose de Pfizer e contraí COVID. Isso significa que a vacina é inútil? Não creio. Mas é mais um argumento contra o passaporte sanitário. Estudos sobre efeitos colaterais e eficácia estão ocorrendo agora.” A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, também disse estar com COVID. “Informo a todos que testei positivo para #covid19. Estou bem. Cancelei meus compromissos presenciais e permanecerei em isolamento durante o período de orientação médica”, escreveu a ministra. Outro que testou positivo é o advogado-geral da União, Bruno Bianco. A assessoria dele informou que ele está sem sintomas, cancelou a agenda e está em isolamento.